Роналду скаче в одних трусах: відео з роздягальні Ювентуса після виграшу Кубка Італії

Ювентус врятував провальний сезон, вигравши Кубок Італії. В фіналі туринці обіграли Аталанту Руслана Маліновського 2:1 і після матчу бурхливо відзначили цю подію в роздягальні.
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Підопічні Андреа Пірло, який отримав трофей у подарунок на своє 42-річчя, танцювали на лавках, співаючи: "Campione, campione, ole, ole, ole".
Гравці Ювентуса були хто в футболках і шортах, хто з перемотаним рушником поясом. І тільки Роналду приєднався до радісної компанії і почав кричати "Оле! Оле! Оле!", будучи в одних трусах.
Відео з роздягальні Ювентус опублікував у себе в Twitter.
Відзначимо, що Роналду виграв п'ятий трофей з Ювентусом, вперше – Кубок Італії. Не виключено, що це ж і останній титул Кріштіану з італійським клубом.
36-річного нападника сватають до Реала, МЮ і ПСЖ, але його сестра напередодні натякнула, що Роналду повернеться до Спортинга - дівчина сфотографувалася в зелено-білій футболці першої команди в кар'єрі Кріштіану.
Як підтвердження, що Роналду планує втечу з Турина, можна розцінювати і той факт, що днями його автопарк виїхав під покровом ночі.