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Малиновський забив Буффону, але залишився без трофея

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 травня, 00:00
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Ювентус виграв Кубок Італії у фіналі перегравши Аталанту, за бергамасків голом відзначився український півзахисник Руслан Малиновський
Руслан Малиновський забив гол у фіналі Кубка Італії
Руслан Малиновський забив гол у фіналі Кубка Італії / Фото: Getty Images

Ювентус 14-й раз у своїй історії виграв Кубок Італії. Сьогодні у фінальному матчі туринці грали проти Аталанти.

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Активніше почала гру Аталанта. Вже на третій хвилині Буффон зробив чудовий сейв ногами після удару Паломіно. Потім Сапата упустив два моменти відзначитися. І тут забив Юве.

Куадрадо в підкаті відібрав м'яч у Госенса і почав атаку своєї команди, яку завершив шикарним ударом в дальній кут Кулусевскі.

В тренді

Аталанта відігралася в кінці першого тайму. Малиновський отримав м'яч в штрафній і другим дотиком пробив Буффона.

А після перерви з другої спроби забив К'єза. Спочатку після його удару м'яч влучив у штангу. Ну а потім К'єза влетів у штрафну і розстріляв голкіпера.

Перемога Ювентуса – 2:1. І трофей їде в Турин.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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