Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Роналду скачет в одних трусах: видео из раздевалки Ювентуса после выигрыша Кубка Италии

Олег Люлька Олег Люлька
20 мая, 09:31
Копировать ссылку
Смотрите, как туринская команда праздновала победу в финале национального Кубка, обыграв со счетом 2:1 Аталанту украинца Руслана Малиновского
Ювентус ликует после выигрыша Кубка Италии
Ювентус ликует после выигрыша Кубка Италии / Фото: Juventus FC

Ювентус спас провальный сезон, выиграв Кубок Италии. В финале туринцы обыграли Аталанту Руслана Малиновского 2:1 и после матча бурно отметили это событие в раздевалке.

Читайте также: Обнял его, словно Джорджину! Роналду заснул с красавцем после победы над Малиновским

Подопечные Андреа Пирло, получившего трофей в подарок на свое 42-летие, танцевали на скамейках, распевая: "Campione, campione, ole, ole, ole".

Игроки Ювентуса были кто в футболках и шортах, кто с перемотанным полотенцем поясом. И только Роналду присоединился к ликующей компании и принялся горланить "Оле! Оле! Оле!", будучи в одних трусах.

Видео из раздевалки Ювентус опубликовал у себя в Twitter.

Отметим, что Роналду выиграл пятый трофей с Ювентусом, впервые – Кубок Италии. Не исключено, что это же и последний титул Криштиану с итальянским клубом.

36-летнего нападающего сватают в Реал, МЮ и ПСЖ, но его сестра накануне намекнула, что Роналду вернется в Спортинг – девушка сфотографировалась в зелено-белой футболке первой команды в карьере Криштиану.

Как подтверждение того, что Роналду планирует побег из Турина, можно расценивать и тот факт, что на днях его автопарк уже уехал под покровом ночи.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять