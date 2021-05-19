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"Схиляюся до перемоги бергамасків": анонс фіналу Кубка Італії

Любомир Луканюк, Кирило Круторогов
19 травня, 21:11
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Коментатор телеканалів Футбол 1/2/3 дав свій прогноз на матч Аталанта – Ювентус і пояснив, чому обидві команди заб'ють, а глядачі можуть сподіватися на овертайм
Маліновський
Маліновський / Фото: Reuters

Сьогодні – фінал Кубка Італії. Трофей розіграють Аталанта і Ювентус. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми вже писали, де в інтернеті подивитися матч Аталанта – Ювентус.

Фінал Копа Італія для цих команд має різний відтінок. Для Аталанти це можливість завершити третій успішний сезон першим за 58 років трофеєм. Для Ювентуса – спроба хоча б трохи підсолодити гіркоту відверто проваленого сезону. Бергамаски вигравали Кубок країни лише одного разу – в 1963-м і тричі програвали фінал, останній раз два роки тому. Туринці завойовували його 13 разів, останній в 2018-м, а рік тому поступилися у фіналі.

У чемпіонаті команда Гасперіні забезпечила себе путівкою в Лігу чемпіонів, йде на другому місці і в неділю завершить сезон протистоянням з Міланом, в якому і визначиться їх підсумкове місце. Руслан Малиновський вже десять матчів поспіль відзначається результативними діями. А Віктор Коваленко не зіграє через травму. Інших втрат немає. Аталанта не програє вже десять матчів всіх турнірів, а на попередніх стадіях Кубка вибила Кальярі, Лаціо і Наполі.

В тренді

Ювентус ризикує залишитися без Ліги чемпіонів, зараз вони йдуть на п'ятому місці Серії А і в заключному турі повинні обігравати Болонью і сподіватися на осічку Наполі або Мілана. На попередніх стадіях турніру команда Пірло здолала Дженоа, СПАЛ і Інтер. Кадрових втрат у них немає.

В ігровому плані Аталанта виглядає переконливіше суперника, але у Ювентуса куди більший досвід перемог у вирішальних матчах. У цьому сезоні Пірло жодного разу не обіграв Гасперіні (нічия і поразка). Упевнений, що обидві команди заб'ють і буде ТБ 2,5. Також схиляюся до перемоги бергамасків, хоча не здивуюся, якщо основний час завершиться нічиєю і гра перейде мінімум в овертайми.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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