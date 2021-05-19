Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Аталанта – Ювентус: де і коли дивитися битву за кубок Малиновського проти Роналду

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 травня, 14:12
Копіювати лінк
Лідери італійського футболу розіграють національний трофей у фіналі, який розпочнеться о 22:00. Це перший шанс українця на успіх в Бергамо
/ Фото: Reuters

У середу ввечері в містечку Реджо-нель-Емілія відбудеться фінальний матч Кубка Італії. Як ми писали, Аталанта проти Ювентуса зіграє з глядачами. Очікується поява на полі і українця Руслана Малиновського. З урахуванням відмінної форми півзахисника в останні тижні напевно він вийде в стартовому складі. А ось Віктор Коваленко поки адаптується в колективі з Бергамо, та ще й отримав ушкодження.

Ювентус не може розраховувати лише на дискваліфікованого захисника Сандро. У передній же лінії зіграють Кріштіану Роналду і Паулу Диба. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. На українському телебаченні його не покажуть, а ось в інтернеті його можна подивитися на платформі Megogo.

Днями з Кубка Італії викинули слабкі команди.

Букмекерські контори невелику перевагу віддають підопічним Джана П'єро Гасперіні, коефіцієнт на їхню перемогу коливається близько 2.50. На успіх колишніх чемпіонів можна поставити за 2.90, на нічию в основний час – 3.40. Суперники заб'ють, швидше за все, 2-3 м'ячі.

В тренді

Дивіться, як у квітні Аталанта обіграла Ювентус у чемпіонаті:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти