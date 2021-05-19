Аталанта – Ювентус: де і коли дивитися битву за кубок Малиновського проти Роналду

Лідери італійського футболу розіграють національний трофей у фіналі, який розпочнеться о 22:00. Це перший шанс українця на успіх в Бергамо

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У середу ввечері в містечку Реджо-нель-Емілія відбудеться фінальний матч Кубка Італії. Як ми писали, Аталанта проти Ювентуса зіграє з глядачами. Очікується поява на полі і українця Руслана Малиновського. З урахуванням відмінної форми півзахисника в останні тижні напевно він вийде в стартовому складі. А ось Віктор Коваленко поки адаптується в колективі з Бергамо, та ще й отримав ушкодження.

Ювентус не може розраховувати лише на дискваліфікованого захисника Сандро. У передній же лінії зіграють Кріштіану Роналду і Паулу Диба. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. На українському телебаченні його не покажуть, а ось в інтернеті його можна подивитися на платформі Megogo.

Днями з Кубка Італії викинули слабкі команди.

Букмекерські контори невелику перевагу віддають підопічним Джана П'єро Гасперіні, коефіцієнт на їхню перемогу коливається близько 2.50. На успіх колишніх чемпіонів можна поставити за 2.90, на нічию в основний час – 3.40. Суперники заб'ють, швидше за все, 2-3 м'ячі.

Дивіться, як у квітні Аталанта обіграла Ювентус у чемпіонаті: