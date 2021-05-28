Ювентус загадково призначив нового тренера з величезною зарплатою

Массіміліано Аллегрі повернувся в Туринську команду з незвичайними повідомленнями клубу в соцмережах і підписав контракт на чотири роки

/ Фото: AFP

У п'ятницю італійський Ювентус провернув операцію з заміною головного тренера. Як і передбачали напередодні інсайдери, Ювентус і Інтер в терміновому порядку знайшли нових тренерів. Сьогодні Юве спочатку подякував за роботу Андреа Пірло, а через пару годин оголосив про прихід Массіміліано Аллегрі.

Причому, повернення 53-річного колишнього наставника супроводжувалося кумедними картинками в Twitter клубу. Спочатку там з'явилися контури... американського штату Міннесота.

Як виявилося, в юності Массіміліано якось поставив на коня на ім'я Міннесота. А його друг сказав, що він скоріше буде тренувати в Серії А, ніж вона переможе. Пізніше з'явилася фотографія з кинутим на газон піджаком тренера. І вже після офіційного оголошення з'явився забавний відеоролик емоцій Аллегрі.

Контракт із фахівцем підписали терміном на 4 сезони. За неофіційною інформацією, його зарплата складе 9 мільйонів євро на рік.

Дізнайтеся, що фанати Челсі масово відмовляються їхати на фінал ЛЧ.

До речі, Пірло навряд чи пробуде довго без роботи. Зацікавленість в його послугах проявляє Сассуоло, який відпустив Роберто де Дзербі в донецький Шахтар.

Дивіться, як Ювентус обіграв Інтер на шляху до Ліги чемпіонів: