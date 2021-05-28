Ювентус загадочно назначил нового тренера с огромной зарплатой

Массимилиано Аллегри вернулся в туринскую команду с необычными сообщениями клуба в соцсетях и подписал контракт на четыре года

Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

В пятницу итальянский Ювентус провернул операцию с заменой главного тренера. Как и предсказывали накануне инсайдеры, Ювентус и Интер в срочном порядке нашли новых тренеров. Сегодня Юве сначала поблагодарил за работу Андреа Пирло, а через пару часов объявил о приходе Массимилиано Аллегри.

Причем, возвращение 53-летнего бывшего наставника сопровождалось забавными картинками в Twitter клуба. Сначала там появились контуры... американского штата Миннесота.

Как оказалось, в юности Массимилиано как-то поставил на лошадь по имени Миннесота. А его друг сказал, что он скорее будет тренировать в Серии А, чем она победит. Позже появилась фотография с брошенным на газон пиджаком тренера. И уже после официального объявления появился забавный видеоролик эмоций Аллегри.

Контракт со специалистом подписали сроком на 4 сезона. По неофициальной информации, его зарплата составит 9 миллионов евро в год.

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Кстати, Пирло вряд ли пробудет долго без работы. Заинтересованность в его услугах проявляет Сассуоло, который отпустил Роберто де Дзерби в донецкий Шахтер.

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