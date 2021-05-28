Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Ювентус загадочно назначил нового тренера с огромной зарплатой

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 мая, 17:09
Копировать ссылку
Массимилиано Аллегри вернулся в туринскую команду с необычными сообщениями клуба в соцсетях и подписал контракт на четыре года
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

В пятницу итальянский Ювентус провернул операцию с заменой главного тренера. Как и предсказывали накануне инсайдеры, Ювентус и Интер в срочном порядке нашли новых тренеров. Сегодня Юве сначала поблагодарил за работу Андреа Пирло, а через пару часов объявил о приходе Массимилиано Аллегри.

Причем, возвращение 53-летнего бывшего наставника сопровождалось забавными картинками в Twitter клуба. Сначала там появились контуры... американского штата Миннесота.

Как оказалось, в юности Массимилиано как-то поставил на лошадь по имени Миннесота. А его друг сказал, что он скорее будет тренировать в Серии А, чем она победит. Позже появилась фотография с брошенным на газон пиджаком тренера. И уже после официального объявления появился забавный видеоролик эмоций Аллегри.

Контракт со специалистом подписали сроком на 4 сезона. По неофициальной информации, его зарплата составит 9 миллионов евро в год.

Узнайте, что фанаты Челси массово отказываются ехать на финал ЛЧ.

Кстати, Пирло вряд ли пробудет долго без работы. Заинтересованность в его услугах проявляет Сассуоло, который отпустил Роберто де Дзерби в донецкий Шахтер.

Смотрите, как Ювентус обыграл Интер на пути в Лигу чемпионов:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять