Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ювентус і Інтер в терміновому порядку знайшли нових тренерів

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
27 травня, 23:53
Копіювати лінк
Шестиразовий чемпіон Італії Массіміліано Аллегрі замінить Андреа Пірло в Ювентусі, а Сімоне Індзагі покинув Лаціо заради міланського Інтера
/ Фото: AFP

Ціла низка тренерських перестановок в останні дні проходить в клубах італійської Серії А. У середу з'явилася інформація, що Інтер розлучився з Антоніо Конте, котрий перервав гегемонію Ювентуса. У четвер на його місце стали сватати Сімоне Індзагі. Надвечір римський Лаціо підтвердив відхід 45-річного фахівця.

Як повідомляє в Twitter журналіст-інсайдер Фабріціо Романо, Індзагі очолить Інтер. Зараз сторони узгоджують деталі контракту. А ось в Ювентусі відправляють у відставку молодого тренера Андреа Пірло і повертають Массіміліано Аллегрі. 53-річний наставник керував туринським грандом у 2014-2019 роках, постійно виграючи чемпіонат Італії. До речі, недавно його відправляли в Реал на зміну Зінедіну Зідану.

Нагадаємо, Ювентус здобув путівку в Лігу чемпіонів, а Мілан виступить в турнірі вперше з 2014 року.

Тим часом, досвідчений Лучано Спалетті погодився очолити Наполі, звідки днями Гаттузо звільнили за невдачу з добрими словами. Дженнаро же пішов до Фіорентини. А ось свіжоспечений чемпіон Італії Антоніо Конте поки що в роздумах.

Читайте також: Хто вийшов в єврокубки в ТОП-чемпіонатах – список всіх учасників.

Дивіться, як Ювентус розгромив Болонью в останньому турі чемпіонату Італії:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти