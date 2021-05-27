Ювентус і Інтер в терміновому порядку знайшли нових тренерів

Шестиразовий чемпіон Італії Массіміліано Аллегрі замінить Андреа Пірло в Ювентусі, а Сімоне Індзагі покинув Лаціо заради міланського Інтера

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Ціла низка тренерських перестановок в останні дні проходить в клубах італійської Серії А. У середу з'явилася інформація, що Інтер розлучився з Антоніо Конте, котрий перервав гегемонію Ювентуса. У четвер на його місце стали сватати Сімоне Індзагі. Надвечір римський Лаціо підтвердив відхід 45-річного фахівця.

Як повідомляє в Twitter журналіст-інсайдер Фабріціо Романо, Індзагі очолить Інтер. Зараз сторони узгоджують деталі контракту. А ось в Ювентусі відправляють у відставку молодого тренера Андреа Пірло і повертають Массіміліано Аллегрі. 53-річний наставник керував туринським грандом у 2014-2019 роках, постійно виграючи чемпіонат Італії. До речі, недавно його відправляли в Реал на зміну Зінедіну Зідану.

Нагадаємо, Ювентус здобув путівку в Лігу чемпіонів, а Мілан виступить в турнірі вперше з 2014 року.

Тим часом, досвідчений Лучано Спалетті погодився очолити Наполі, звідки днями Гаттузо звільнили за невдачу з добрими словами. Дженнаро же пішов до Фіорентини. А ось свіжоспечений чемпіон Італії Антоніо Конте поки що в роздумах.

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