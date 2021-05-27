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Ювентус и Интер в срочном порядке нашли новых тренеров

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
27 мая, 23:53
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Шестикратный чемпион Италии Массимилиано Аллегри заменит Андреа Пирло в Ювентусе, а Симоне Индзаги покинул Лацио ради миланского Интера
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

Целая череда тренерских перестановок в последние дни проходит в клубах итальянской Серии А. В среду появилась информация, что Интер расстался с Антонио Конте, который прервал гегемонию Ювентуса. В четверг на его место стали сватать Симоне Индзаги. Под вечер римский Лацио подтвердил уход 45-летнего специалиста.

Как сообщает в Twitter журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Индзаги возглавит Интер. Сейчас стороны согласовывают детали контракта. А вот в Ювентусе отправляют в отставку молодого тренера Андреа Пирло и возвращают Массимилиано Аллегри. 53-летний наставник руководил туринским грандом в 2014-2019 годах, постоянно выигрывая чемпионат Италии. Также раз он брал Скудетто с Миланом. Кстати, недавно его отправляли в Реал на смену Зинедину Зидану.

Напомним, Ювентус добыл путевку в Лигу чемпионов, а Милан выступит в турнире впервые с 2014 года.

Тем временем, опытный Лучано Спалетти согласился возглавить Наполи, откуда на днях Гаттузо уволили за неудачу с добрыми словами. Дженнаро же ушел в Фиорентину. А вот свежеиспеченный чемпион Италии Антонио Конте пока что в размышлениях.

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Смотрите, как Ювентус разгромил Болонью в последнем туре чемпионата Италии:

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