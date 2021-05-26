Ніякої подяки! Інтер розлучився з тренером, який перервав гегемонію Ювентуса

Антоніо Конте покинув пост головного тренер Інтера, з яким переміг у чемпіонаті Італії. Керівництво клубу хотіло знизити зарплату гравцям

Антоніо Конте більше не тренер Інтера / Фото: Reuters

Сьогодні міланський Інтер офіційно оголосив про відхід Антоніо Конте з поста головного тренера. Контракт розірваний за обопільною згодою сторін.

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"Весь клуб хотів би подякувати Антоніо за видатну роботу, яку він виконав, кульмінацією якої стало завоювання дев'ятнадцятого Скудетто. Антоніо Конте назавжди залишиться в історії нашого клубу", – йдеться в офіційній заяві Інтера.

51-річний фахівець керував міланською командою з травня 2019 року. За підсумками минулого сезону Інтер став чемпіоном Італії, перервавши дев'ятирічну гегемонію Ювентуса.

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За інформацією ЗМІ, причиною розставання стала розбіжність тренера з керівництвом Інтера. Боси міланського клубу вважають, що в нинішніх умовах буде неможливо обійтися без зниження заробітної плати гравцям на 15-20%. Також під питанням посилення складу.

Конте не хотів працювати в таких умовах і не бачив майбутнього цієї команди без нових футболістів.