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Хто вийшов в єврокубки в ТОП-чемпіонатах: список всіх учасників

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 травня, 09:00
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Визначилися всі медалісти, а разом з ними – учасники єврокубків в провідних чемпіонатах Європи. Розбираємося, хто виступить в Лізі чемпіонів, а кому належить стати дебютантом Ліги конференцій
Мілан святкує вихід в Лігу чемпіонів. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Мілан святкує вихід в Лігу чемпіонів. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

На минулих вихідних завершилися ТОП-чемпіонати Європи. Окрім медалей команди розігрували путівки в єврокубки, яких в наступному сезоні стане вже три – додасться Ліга конференцій. Давайте подивимося, хто вийшов в єврокубки з першої десятки рейтингу УЄФА.

ІСПАНІЯ

  1. Атлетіко (Ліга чемпіонів, груповий етап)
  2. Реал (ЛЧ, група)
  3. Барселона (ЛЧ, група)
  4. Севілья (ЛЧ, група)
  5. Реал Сосьєдад (Ліга Європи, груповий етап)
  6. Бетіс (ЛЕ, група)
  7. Вільярреал (Ліга конференцій, плей-офф)

АНГЛІЯ

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  1. Манчестер Сіті (ЛЧ, група)
  2. Манчестер Юнайтед (ЛЧ, група)
  3. Ліверпуль (ЛЧ, група)
  4. Челсі (ЛЧ, група)
  5. Лестер (ЛЕ, група)
  6. Вест Гем (ЛЕ, група)
  7. Тоттенгем (ЛК, плей-офф)

НІМЕЧЧИНА

  1. Баварія (ЛЧ, група)
  2. Лейпциг (ЛЧ, група)
  3. Боруссія Д (ЛЧ, група)
  4. Вольфсбург (ЛЧ, група)
  5. Айнтрахт (ЛЕ, група)
  6. Байєр (ЛЕ, група)
  7. Уніон (ЛК, плей-офф)

ІТАЛІЯ

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  1. Інтер (ЛЧ, група)
  2. Мілан (ЛЧ, група)
  3. Аталанта (ЛЧ, група)
  4. Ювентус (ЛЧ, група)
  5. Наполі (ЛЕ, група)
  6. Лаціо (ЛЕ, група)
  7. Рома (ЛК, плей-офф)

ФРАНЦІЯ

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В тренді
  1. Лілль (ЛЧ, група)
  2. Парі Сен-Жермен (ЛЧ, група)
  3. Монако (ЛЧ, 3 кв.раунд)
  4. Ліон (ЛЕ, група)
  5. Марсель (ЛЕ, група)
  6. Ренн (ЛК, плей-офф)

ПОРТУГАЛІЯ

  1. Спортинг (ЛЧ, група)
  2. Порту (ЛЧ, група)
  3. Бенфіка (ЛЧ, 3 кв.раунд)
  4. Брага (ЛЕ, група)
  5. Пасуш де Феррейра (ЛК, 3 кв.раунд)
  6. Санта-Клара (ЛК, 2 кв.раунд)

РОСІЯ

  1. Зеніт (ЛЧ, група)
  2. Спартак (ЛЧ, 3 кв.раунд)
  3. Локомотив Москва (ЛЕ, група)
  4. Рубін (ЛК, 3 кв.раунд)
  5. Сочі (ЛК, 2 кв.раунд)

БЕЛЬГІЯ

  1. Брюгге 35.500 (ЛЧ, група)
  2. Генк 30.000 (ЛЧ, 3 кв.раунд)
  3. Антверпен (ЛЕ, плей-офф)
  4. Андерлехт (ЛК, 3 кв.раунд)
  5. Гент 26.500 (ЛК, 2 кв.раунд)

УКРАЇНА

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  1. Динамо (ЛЧ, група)
  2. Шахтар (ЛЧ, 3 кв.раунд)
  3. Зоря (ЛЕ, плей-офф)
  4. Колос (ЛК, 3 кв.раунд)
  5. Ворскла (ЛК, 2 кв.раунд)

НІДЕРЛАНДИ

  1. Аякс (ЛЧ, група)
  2. ПСВ 29,000 (ЛЧ, 2 кв.раунд)
  3. Аз Алкмаар (ЛЕ, плей-офф)
  4. Вітесс (ЛК, 3 кв.раунд)
  5. Фейеноорд (ЛК, 2 кв.раунд)

Дивіться, як Ювентус вигриз путівку в Лігу чемпіонів:

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Ворскла
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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