Хто вийшов в єврокубки в ТОП-чемпіонатах: список всіх учасників

На минулих вихідних завершилися ТОП-чемпіонати Європи. Окрім медалей команди розігрували путівки в єврокубки, яких в наступному сезоні стане вже три – додасться Ліга конференцій. Давайте подивимося, хто вийшов в єврокубки з першої десятки рейтингу УЄФА.
ІСПАНІЯ
- Атлетіко (Ліга чемпіонів, груповий етап)
- Реал (ЛЧ, група)
- Барселона (ЛЧ, група)
- Севілья (ЛЧ, група)
- Реал Сосьєдад (Ліга Європи, груповий етап)
- Бетіс (ЛЕ, група)
- Вільярреал (Ліга конференцій, плей-офф)
АНГЛІЯ
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- Манчестер Сіті (ЛЧ, група)
- Манчестер Юнайтед (ЛЧ, група)
- Ліверпуль (ЛЧ, група)
- Челсі (ЛЧ, група)
- Лестер (ЛЕ, група)
- Вест Гем (ЛЕ, група)
- Тоттенгем (ЛК, плей-офф)
НІМЕЧЧИНА
- Баварія (ЛЧ, група)
- Лейпциг (ЛЧ, група)
- Боруссія Д (ЛЧ, група)
- Вольфсбург (ЛЧ, група)
- Айнтрахт (ЛЕ, група)
- Байєр (ЛЕ, група)
- Уніон (ЛК, плей-офф)
ІТАЛІЯ
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- Інтер (ЛЧ, група)
- Мілан (ЛЧ, група)
- Аталанта (ЛЧ, група)
- Ювентус (ЛЧ, група)
- Наполі (ЛЕ, група)
- Лаціо (ЛЕ, група)
- Рома (ЛК, плей-офф)
ФРАНЦІЯ
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- Лілль (ЛЧ, група)
- Парі Сен-Жермен (ЛЧ, група)
- Монако (ЛЧ, 3 кв.раунд)
- Ліон (ЛЕ, група)
- Марсель (ЛЕ, група)
- Ренн (ЛК, плей-офф)
ПОРТУГАЛІЯ
- Спортинг (ЛЧ, група)
- Порту (ЛЧ, група)
- Бенфіка (ЛЧ, 3 кв.раунд)
- Брага (ЛЕ, група)
- Пасуш де Феррейра (ЛК, 3 кв.раунд)
- Санта-Клара (ЛК, 2 кв.раунд)
РОСІЯ
- Зеніт (ЛЧ, група)
- Спартак (ЛЧ, 3 кв.раунд)
- Локомотив Москва (ЛЕ, група)
- Рубін (ЛК, 3 кв.раунд)
- Сочі (ЛК, 2 кв.раунд)
БЕЛЬГІЯ
- Брюгге 35.500 (ЛЧ, група)
- Генк 30.000 (ЛЧ, 3 кв.раунд)
- Антверпен (ЛЕ, плей-офф)
- Андерлехт (ЛК, 3 кв.раунд)
- Гент 26.500 (ЛК, 2 кв.раунд)
УКРАЇНА
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- Динамо (ЛЧ, група)
- Шахтар (ЛЧ, 3 кв.раунд)
- Зоря (ЛЕ, плей-офф)
- Колос (ЛК, 3 кв.раунд)
- Ворскла (ЛК, 2 кв.раунд)
НІДЕРЛАНДИ
- Аякс (ЛЧ, група)
- ПСВ 29,000 (ЛЧ, 2 кв.раунд)
- Аз Алкмаар (ЛЕ, плей-офф)
- Вітесс (ЛК, 3 кв.раунд)
- Фейеноорд (ЛК, 2 кв.раунд)
Дивіться, як Ювентус вигриз путівку в Лігу чемпіонів: