Знаменитого італійського тренера звільнили за невдачу з добрими словами

У минулі вихідні завершилися елітні єврочемпіонати. В Італії вчора Ювентус пробився до Ліги чемпіонів, Наполі вилетів з ТОП-4. Туринську команду врятувала нічия в Неаполі, де підопічні Дженнаро Гаттузо не змогли втримати перемогу над середняками з Верони – 1:1.
Після цього 43-річний головний тренер Наполі був звільнений, оскільки команда опустилася на п'яте місце і не змогла вийти в Лігу чемпіонів. Однак при цьому президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс подякував фахівцеві дуже теплими словами, які опублікував в Twitter:
"Дорогий Ріно, я щасливий, що провів з тобою майже два сезони. Дякую за роботу, бажаю тобі успіхів, куди б ти не пішов. Обіймаю твою дружину і дітей".
Примітно, що в 2017-2019 роках Гаттузо працював в Мілані, де провів прекрасні роки в якості гравця, і теж не зумів вивести команду в Лігу чемпіонів. Два роки тому "россонері" посіли п'яте місце, а тренер достроково позбувся своєї посади.
Тим часом, УЄФА представив трофей Ліги конференцій.
Дивіться, як Наполі громив Удінезе в чемпіонаті Італії: