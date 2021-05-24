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Знаменитого італійського тренера звільнили за невдачу з добрими словами

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
24 травня, 20:20
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Наставник Наполі Дженнаро Гаттузо позбувся своєї посади після "прольоту" повз Лігу чемпіонів, але президент клубу подякував йому за виконану роботу
/ Фото: Reuters

У минулі вихідні завершилися елітні єврочемпіонати. В Італії вчора Ювентус пробився до Ліги чемпіонів, Наполі вилетів з ТОП-4. Туринську команду врятувала нічия в Неаполі, де підопічні Дженнаро Гаттузо не змогли втримати перемогу над середняками з Верони – 1:1.

Після цього 43-річний головний тренер Наполі був звільнений, оскільки команда опустилася на п'яте місце і не змогла вийти в Лігу чемпіонів. Однак при цьому президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс подякував фахівцеві дуже теплими словами, які опублікував в Twitter:

"Дорогий Ріно, я щасливий, що провів з тобою майже два сезони. Дякую за роботу, бажаю тобі успіхів, куди б ти не пішов. Обіймаю твою дружину і дітей".

Примітно, що в 2017-2019 роках Гаттузо працював в Мілані, де провів прекрасні роки в якості гравця, і теж не зумів вивести команду в Лігу чемпіонів. Два роки тому "россонері" посіли п'яте місце, а тренер достроково позбувся своєї посади.

Тим часом, УЄФА представив трофей Ліги конференцій.

Дивіться, як Наполі громив Удінезе в чемпіонаті Італії:

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