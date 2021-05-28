Їх кинули на 200 фунтів. Фанати Челсі масово відмовляються їхати на фінал ЛЧ

Вболівальників лондонського клубу змушували летіти в Порту чартерним рейсом, в результаті вже понад 800 людей повернули свої квитки на матч з Манчестер Сіті

Фінал ЛЧ може пройти без фанів Челсі / Фото: AFP

Вболівальники Челсі масово здають квитки на фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 29 травня в Порту. Кількість відмов вже перевалила за 800.

УЄФА виділив клубам по 5800 квитків на гру. Челсі швидко реалізував свою квоту квитків із 2800, які надійшли у відкритий продаж. Ті вболівальники, що купили ці квитки, самостійно будуть добиратися до Португалії. З рештою 3000 квитків, у які входили чартерні рейси з Англії до Португалії і назад, виникли проблеми.

Володарям таких квитків необхідно викласти додатково 200 фунтів за так званий субсидований клубом чартерний рейс, що для деяких шанувальників футболу здалося несправедливо, пише The Guardian.

"УЄФА знову забув про фанатів. Вони намагалися бути для нас друзями в історії з Суперлігою, але тепер повернулися до нас спиною. Саме УЄФА наполіг на чартерному рейсі, причому спочатку 90% квитків були саме такими, поки клуб не обурився. Вболівальнику необхідно провести 24 години в Португалії, здати тест на ковід. Саме тому додаткові витрати зробили фінал надмірно дорогим для фанатів", – обурені прихильники Челсі.

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Цікаво, що суперник лондонців у фіналі Манчестер Сіті купив уболівальникам квитки на фінал Ліги чемпіонів за свій рахунок.