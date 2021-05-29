Неожиданный трансфер! Вместо Роналду в Турине ждут лучший бюст мирового футбола

Ювентус намерен обменять Криштиану на Поля Погба либо Мауро Икарди. Во втором случае из Парижа в Турин приедет и главная секс-бомба мирового футбола

Ванда Нара может перебраться в Турин из Парижа / Фото: Instagram

Криштиану Роналду не вписывается в стратегию развития нового тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри и летом покинет клуб. 36-летний португалец перейдет в ПСЖ либо МЮ, сообщает Gazzetta dello Sport.

При этом трансфер Роналду будет не совсем обычным. Многократного обладателя "Золотого мяча" обменяют. Рассматриваются два варианта.

Первый – Ювентус обменяет Криштиану на форварда ПСЖ Мауро Икарди, женой которого является обладательница самого эффектного бюста мирового футбола Ванда Нара.

Мауро Икарди и его жена Ванда / Фото: Instagram

В таком случае Роналду может стать заменой в ПСЖ для Килиана Мбаппе, который не спешит продлевать с клубом контракт, истекающий уже через год.

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Вариант №2 для Криштиану – Ювентус отдает его в МЮ, а вместо него получает от манкунианцев Поля Погба. Но в этом случае туринский клуб будет вынужден кое-что доплатить МЮ, а самому Роналду придется пойти на понижение зарплаты.

Впрочем, продолжить карьеру Криштиану может не в МЮ и не в ПСЖ. Недавно сестра нападающего намекнула, что Роналду вернется в Спортинг – девушка сфотографировалась в зелено-белой футболке первой команды в карьере португальца.

Как подтверждение того, что Роналду планирует побег из Турина, публика расценила тот факт, что на днях его автопарк под покровом ночи уехал из Италии.