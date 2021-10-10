Маліновський готовий закопати сокиру війни. Слово за Петраковим

Найдорожчий український футболіст Руслан Маліновський дав зрозуміти, що згоден поставити крапку в скандалі з тренером збірної Олександром Петраковим

Малиновський vs Петраков / Фото: Reuters

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, якого Transfermarkt оцінює в 30 млн євро, назвав перебільшеним його конфлікт із тренером збірної України Олександром Петраковим. Маліна заявляє про готовність повернутися до національної команди, яка напередодні без нього обіграла Фінляндію 2:1.

"З цього зробили більше, ніж було насправді. У вересні у мене були розбіжності в поглядах з тренером збірної: коли партнерам по Шахтарю і Динамо дозволили достроково повернутися до тренувань з клубами, я попросив зробити те ж саме, і мені дали добро".

"Я завжди готовий повернутися до збірної: чи станеться це – вирішить тренер", – наводить слова Маліновського L'Eco di Bergamo.

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Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Нагадаємо, у вересні Маліновського викинув зі збірної України її головний тренер Олександр Петраков.

Петраков образився на Маліновського за те, що той покинув табір збірної перед товариським матчем з Чехією, в якому тренер розраховував на гравця.

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Разом з тим Петраков відкрито заявляв, що Маліновський не вписується в його ігрову схему – через це його не було в основі збірної в матчах із Казахстаном (2:2) і Францією (1:1).

Своєю чергою Маліновський розкритикував Петракова за те, що той "виніс на загальне обговорення питання, які вирішуються всередині команди".

Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022. 9 жовтня Україна обіграла в Гельсінкі Фінляндію 2:1, а 12 жовтня зустрічається у Львові з Боснією і Герцеговиною.