"Це буде фантастика": лідер збірної України після Фінляндії рветься до Львова

Один з героїв матчу проти Фінляндії Роман Яремчук прокоментував першу перемогу збірної України у відборі на ЧС-2022

Роман Яремчук прокоментував перемогу над Фінляндією / Фото: Reuters

Саме результативний удар Яремчука став переможним в матчі проти Фінляндії. Гол ще важливий тим, що був забитий майже відразу після пропущеного.

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"Найголовніше – три очки для нас і нашої країни. Давно не вигравали, це був вирішальний матч. Наступний матч у Львові, їдемо з хорошим настроєм. Ми були готові до контратак. Ми відпрацьовували гру на контратаках, віддавали ініціативу супернику. Наш план спрацював, ми задоволені грою.

Роман Яремчук прокоментував матч проти Казахстану / Фото: Reuters

Після пропущеного м'яча було важко, прослизнула думка то вони закриються. Але ми знайшли момент і реалізували його. Ми планували пресингувати з перших хвилин, ми їх поважали, але це не Франція чи Нідерланди. Почали матч активно і це призвело до голу Ярмоленка. Ярмоленко забив правою? Думаю, самий підходящий момент, коли потрібно забивати правою. Не головне, як ти забив, головне – результат.

Едуард Соболь, Олександр Караваєв і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Думаю, дуже важливо було робити заміни. У нас є група футболістів, їм потрібно теж грати, всі заслуговують грати. Це була перемога команди, ми виклалися на повну, приїхали і зіграли з повною самовіддачею. Для мене приїзд до збірної завжди позитивні емоції, завжди з відповідальністю ставлюся. Сподіваюся, якщо буде повний стадіон – буде фантастика. Таких стадіонів дуже мало. Я на багатьох пограв, але такої атмосфери, як на "Арені Львів", мало де бачив. Хочеться забити вдома", – зізнався Яремчук в ефірі каналу "Футбол".

Огляд матчу Фінляндія – Україна: