"Це буде фантастика": лідер збірної України після Фінляндії рветься до Львова

Саме результативний удар Яремчука став переможним в матчі проти Фінляндії. Гол ще важливий тим, що був забитий майже відразу після пропущеного.
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"Найголовніше – три очки для нас і нашої країни. Давно не вигравали, це був вирішальний матч. Наступний матч у Львові, їдемо з хорошим настроєм.
Ми були готові до контратак. Ми відпрацьовували гру на контратаках, віддавали ініціативу супернику. Наш план спрацював, ми задоволені грою.
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Після пропущеного м'яча було важко, прослизнула думка то вони закриються. Але ми знайшли момент і реалізували його.
Ми планували пресингувати з перших хвилин, ми їх поважали, але це не Франція чи Нідерланди. Почали матч активно і це призвело до голу Ярмоленка.
Ярмоленко забив правою? Думаю, самий підходящий момент, коли потрібно забивати правою. Не головне, як ти забив, головне – результат.
Думаю, дуже важливо було робити заміни. У нас є група футболістів, їм потрібно теж грати, всі заслуговують грати.
Це була перемога команди, ми виклалися на повну, приїхали і зіграли з повною самовіддачею. Для мене приїзд до збірної завжди позитивні емоції, завжди з відповідальністю ставлюся.
Сподіваюся, якщо буде повний стадіон – буде фантастика. Таких стадіонів дуже мало. Я на багатьох пограв, але такої атмосфери, як на "Арені Львів", мало де бачив. Хочеться забити вдома", – зізнався Яремчук в ефірі каналу "Футбол".