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"Це буде фантастика": лідер збірної України після Фінляндії рветься до Львова

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 21:54
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Один з героїв матчу проти Фінляндії Роман Яремчук прокоментував першу перемогу збірної України у відборі на ЧС-2022
Роман Яремчук прокоментував перемогу над Фінляндією
Роман Яремчук прокоментував перемогу над Фінляндією / Фото: Reuters

Саме результативний удар Яремчука став переможним в матчі проти Фінляндії. Гол ще важливий тим, що був забитий майже відразу після пропущеного.

Читайте також: Фінляндія – Україна: відео голів та огляд матчу

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"Найголовніше – три очки для нас і нашої країни. Давно не вигравали, це був вирішальний матч. Наступний матч у Львові, їдемо з хорошим настроєм.

Ми були готові до контратак. Ми відпрацьовували гру на контратаках, віддавали ініціативу супернику. Наш план спрацював, ми задоволені грою.

Роман Яремчук прокоментував матч проти Казахстану
Роман Яремчук прокоментував матч проти Казахстану / Фото: Reuters

Після пропущеного м'яча було важко, прослизнула думка то вони закриються. Але ми знайшли момент і реалізували його.

Ми планували пресингувати з перших хвилин, ми їх поважали, але це не Франція чи Нідерланди. Почали матч активно і це призвело до голу Ярмоленка.

Ярмоленко забив правою? Думаю, самий підходящий момент, коли потрібно забивати правою. Не головне, як ти забив, головне – результат.

Едуард Соболь, Олександр Караваєв і Роман Яремчук
Едуард Соболь, Олександр Караваєв і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Думаю, дуже важливо було робити заміни. У нас є група футболістів, їм потрібно теж грати, всі заслуговують грати.

Це була перемога команди, ми виклалися на повну, приїхали і зіграли з повною самовіддачею. Для мене приїзд до збірної завжди позитивні емоції, завжди з відповідальністю ставлюся.

Сподіваюся, якщо буде повний стадіон – буде фантастика. Таких стадіонів дуже мало. Я на багатьох пограв, але такої атмосфери, як на "Арені Львів", мало де бачив. Хочеться забити вдома", – зізнався Яремчук в ефірі каналу "Футбол".

Огляд матчу Фінляндія – Україна:

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