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Олександрія --
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Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
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Львів --
19 жовтня 19:45
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Манчестер Сіті --
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Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
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Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
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Фінляндія – Україна: відео голів та огляд матчу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 21:46
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Перша перемога під керівництвом Олександра Петракова – дивіться відео голів та ключових моментів поєдинку відбору ЧС-2022 в Гельсінкі, в якому Україна обіграла Фінляндію 2:1
Фінляндія vs Україна
Фінляндія vs Україна / Фото: Reuters

У суботу, 9 жовтня, збірна України здобула свою першу перемогу у відборі на ЧС-2022. У Гельсінкі команда Олександра Петракова обіграла Фінляндію 2:1 і підвищила свої шанси на потрапляння до плей-оф за вихід на мундіаль.

ФІНЛЯНДІЯ – УКРАЇНА – 1:2
Пуккі, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

ОГЛЯД МАТЧУ

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Відео гола Ярмоленка

Відео гола Пуккі

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Відео гола Яремчука

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Нагадаємо, всі п'ять попередніх матчів України у відборі на ЧС-2022 завершилися внічию.

Ця перемога повернула Україні другий рядок у групі D, що дає перепустку до плей-оф за вихід на ЧС-2022. Тепер нашій команді потрібно виграти два поєдинки відбору з Боснією і Герцеговиною.

Але українцям може вистачити і менше, ніж шість очок, в останніх іграх, якщо будуть очкові втрати у Фінляндії.

Решта матчів групи D

12 жовтня
Україна – Боснія і Герцеговина
Казахстан – Фінляндія

13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан

16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція

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Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
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