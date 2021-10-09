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"Это будет фантастика": лидер сборной Украины после Финляндии рвется во Львов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
9 октября, 21:54
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Один из героев матча против Финляндии Роман Яремчук прокомментировал первую победу сборной Украины в отборе на ЧМ-2022
Роман Яремчук прокомментировал победу над Финляндией
Роман Яремчук прокомментировал победу над Финляндией / Фото: Reuters

Именно результативный удар Яремчука стал победным в матче против Финляндии. Гол еще важен тем, что был забит почти сразу после пропущенного.

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"Самое главное – три очка для нас и нашей страны. Давно не выигрывали, это был решающий матч. Следующий матч во Львове, едем с хорошим настроением.

Мы были готовы к контратакам. Мы отрабатывали игру на контратаках, отдавали инициативу сопернику. Наш план сработал, мы удовлетворены игрой.

Роман Яремчук прокомментировал матч против Казахстана
Роман Яремчук прокомментировал матч против Казахстана / Фото: Reuters

После пропущенного мяча было тяжело, проскользнула мысль то они закроются. Но мы нашли момент и реализовали его.

Мы планировали прессинговать с первых минут, мы их уважали, но это не Франция или Нидерланды. Начали матч активно и это привело к голу Ярмоленко.

Ярмоленко забил правой? Думаю, самый подходящий момент, когда нужно забивать правой. Не главное, как ты забил, главное – результат.

Эдуард Соболь, Александр Караваев и Роман Яремчук
Эдуард Соболь, Александр Караваев и Роман Яремчук / Фото: Reuters

Думаю, очень важно было делать замены. У нас есть группа футболистов, им нужно тоже играть, все заслуживают играть.

Это была победа команды, мы выложились на полную, приехали и сыграли с полной самоотдачей. Для меня приезд в сборную всегда позитивные эмоции, всегда с ответственностью отношусь

Надеюсь, если будет полный стадион – будет фантастика. Таких стадионов очень мало. Я на многих поиграл, но такой атмосферы, как на "Арене Львов", мало где видел. Хочется забить дома", – признался Яремчук в эфире канала "Футбол".

Обзор матча Финляндия – Украина:

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18
7
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8
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13
9
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10
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11
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12
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