Фінляндія проти України і ще 13 матчів: розклад відбору ЧС-2022 на 9 жовтня

Відбір на чемпіонат світу 2022 року йде повним ходом. Сьогодні в шести групах будуть зіграні 14 поєдинків.
У нас особливий інтерес до зустрічі в Гельсінкі. Де за путівку на катарський мундіаль бореться наша команда. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Фінляндія – Україна.
ГРУПА А
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19.00. Азербайджан – Ірландія
21:45. Люксембург – Сербія
ГРУПА В
19.00. Грузія – Греція
19.00. Швеція – Косово
ТВ: Футбол 2
ГРУПА З
16:00. Литва – Болгарія
ТВ: Футбол 3
21:45. Швейцарія – Північна Ірландія
ТВ: Футбол 3
ГРУПА D
16:00. Казахстан – Боснія
ТВ: Футбол 2
19.00. Фінляндія – Україна
ТВ: Україна
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ГРУПА F
19.00. Шотландія – Ізраїль
ТВ: Футбол 3
21:45. Фарери – Австрія
21:45. Молдова – Данія
ГРУПА I
21:45. Угорщина – Албанія
21:45. Андорра – Англія
ТВ: Футбол 2
21:45. Польща – Сан-Марино