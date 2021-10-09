Сломали ничейное проклятие! Украина добыла первую победу в отборе на ЧМ-2022

Ну, наконец-то! Сборная Украины после пяти ничьих добыла первую победу в отборе на ЧМ-2022, которая стала и первой викторией "сине-желтых" под руководством Александра Петракова. В Хельсинки Украина обыграла Финляндию 2:1.
Все голы матча были забиты в первом тайме. Ярмоленко открыл счет на 4-й минуте, Пукки сравнял на 28-й, а Яремчук принес нам победу на 34-й.
Во втором тайме Пятов, в 37 лет и 103 дней заменивший Тимощука в статусе самого возрастного игрока в истории сборной Украины, выдал несколько сейвов, которые помогли нам отстоять победу.
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ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА – 1:2
Пукки, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34
Видео гола Ярмоленко
Видео гола Пукки
Видео гола Яремчука
Финляндия – Украина – 1:2
Голы: Пукки, 28 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34
Финляндия: Градецки – Алхо (Хямяляйнен, 62), Вяйсянен, Араюури, Тойвио, Райтала (Нисканен, 78) – Лод, Лам (Ниссиля, 61), Камара – Похьянпало (Риски, 78), Пукки
Украина: Пятов – Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) – Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко – Ярмоленко (Довбик, 86), Цыганков (Зубков, 77) – Яремчук (Довбик, 85)
Предупреждение: Кривцов
Эта победа вернула Украине второе место в группе D, дающее пропуск в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Чтобы гарантированно остаться на этой строчке, нашей команде нужно выиграть два оставшихся поединка отбора с Боснией и Герцеговиной.
Но украинцам может хватить и меньше, чем шесть очков, в последних играх, если будут очковые потери у Финляндии.
Оставшиеся матчи группы D
12 октября
Украина – Босния и Герцеговина
Казахстан – Финляндия
13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан
16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция