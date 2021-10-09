Лучше оставайтесь на кухне: фанаты разнесли судейство украинки Монзуль в Европе

Женская бригада арбитров из Украины во главе с Катериной Монзуль впервые в истории обслуживала матч с участием сборной Англии. Историческое событие вызвало интерес у болельщиков

Катерина Монзуль судила матч отбора на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Фанаты пристально следили за исторической работой украинской судьи в поединке против Андорры в отборе на ЧМ-2022 и не очень остались ею довольны.

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Несмотря на победу Англии болельщикам не понравилось, что Монзуль раздала много желтых карточек.

Украинка выписала четыре "горчичника" еще в первом тайме – по два каждой команде. Три из них за неспортивное поведение.

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Болельщики принялись обсуждать работу украинки в комментариях под твитом выше и даже допустили сексистские оскорбления в адрес Монзуль и ее команды.