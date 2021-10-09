Лучше оставайтесь на кухне: фанаты разнесли судейство украинки Монзуль в Европе

Фанаты пристально следили за исторической работой украинской судьи в поединке против Андорры в отборе на ЧМ-2022 и не очень остались ею довольны.
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Несмотря на победу Англии болельщикам не понравилось, что Монзуль раздала много желтых карточек.
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Украинка выписала четыре "горчичника" еще в первом тайме – по два каждой команде. Три из них за неспортивное поведение.
Болельщики принялись обсуждать работу украинки в комментариях под твитом выше и даже допустили сексистские оскорбления в адрес Монзуль и ее команды.
- Я полностью уважаю эту инициативу и люблю ее. Надеюсь, это скоро произойдет в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, но судьи сегодня были ужасны
- Слишком много желтых карточек
- Ей определенно нравится быть главным действующим лицом и раздавать бессмысленные карточки
- Мне нужно укрепить свой авторитет в этой игре, вот несколько жалких карточек, чтобы вы знали, что я босс
- Ужасное судейство!!! Слишком много диких желтых карточек без причины… эмоциональные решения
- Что не так с судьей, она слишком чувствительна
- Великолепное судейство от этих замечательных официальных лиц
- Смущают желтые карточки
- Она эмоциональная
- Шокирующее судейство в первом тайме. Три лишних желтых карточки. Пытаются сделать себе имя
- Лучше оставайтесь на кухне