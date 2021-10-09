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Лучше оставайтесь на кухне: фанаты разнесли судейство украинки Монзуль в Европе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 октября, 23:30
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Женская бригада арбитров из Украины во главе с Катериной Монзуль впервые в истории обслуживала матч с участием сборной Англии. Историческое событие вызвало интерес у болельщиков
Катерина Монзуль судила матч отбора на ЧМ-2022
Катерина Монзуль судила матч отбора на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Фанаты пристально следили за исторической работой украинской судьи в поединке против Андорры в отборе на ЧМ-2022 и не очень остались ею довольны.

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Несмотря на победу Англии болельщикам не понравилось, что Монзуль раздала много желтых карточек.

Украинка выписала четыре "горчичника" еще в первом тайме – по два каждой команде. Три из них за неспортивное поведение.

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Болельщики принялись обсуждать работу украинки в комментариях под твитом выше и даже допустили сексистские оскорбления в адрес Монзуль и ее команды.

  • Я полностью уважаю эту инициативу и люблю ее. Надеюсь, это скоро произойдет в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, но судьи сегодня были ужасны
  • Слишком много желтых карточек
  • Ей определенно нравится быть главным действующим лицом и раздавать бессмысленные карточки
  • Мне нужно укрепить свой авторитет в этой игре, вот несколько жалких карточек, чтобы вы знали, что я босс
  • Ужасное судейство!!! Слишком много диких желтых карточек без причины… эмоциональные решения
  • Что не так с судьей, она слишком чувствительна
  • Великолепное судейство от этих замечательных официальных лиц
  • Смущают желтые карточки
  • Она эмоциональная
  • Шокирующее судейство в первом тайме. Три лишних желтых карточки. Пытаются сделать себе имя
  • Лучше оставайтесь на кухне

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4
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20
5
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10
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6
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18
7
Десна
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13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
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12
10
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11
11
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9
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