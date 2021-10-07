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Украинская женщина-судья впишет свое имя в историю футбола!

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
7 октября, 14:47
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Матч отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Андорры и Англии рассудит судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль
Екатерина Монзуль рассудит матч Андорра - Англия
Екатерина Монзуль рассудит матч Андорра - Англия / Фото: Sky Sports

Помогать Екатерине будут украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а также официальный представитель VAR Стефани Фраппарт.

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Исторический момент знаменует собой тот факт, что матч мужской сборной Англии впервые будет судить женщина.

Вдвойне приятно, что такая ответственная миссия досталась украинской футбольной судье Екатерине Монзуль.

Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль / Фото: УАФ

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Для харьковчанки это не первый опыт судейства мужских сборных команд. В ноябре прошлого года она работала на матче Лиги наций Сан-Марино – Гибралтар, а также в матче текущего отбора ЧМ-2022 Австрия – Фарерские острова.

Ранее мы сообщали, что Екатерина Монзуль имеет опыт судейства на Олимпийских играх.

Главная звезда украинского судейства Екатерина Монзуль
Главная звезда украинского судейства Екатерина Монзуль

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Напомним, что Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших арбитров-женщин последнего десятилетия в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Поединок отбора на ЧМ-2022 Андорра – Англия состоится 11 октября, начало в 21:00 по Киеву.

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