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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Как мужчина с лентой в кальсонах. В России жестко наехали на нашу Екатерину Монзуль

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 октября, 18:35
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Российский функционер Андрей Червиченко, ранее руководивший Спартаком, негативно относится к женщинам в футболе
Монзуль будет судить матч Андорра - Англия
Монзуль будет судить матч Андорра - Англия

Бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко отреагировал на назначение украинки Екатерины Монзуль главным арбитром отборочного матча ЧМ-2022 Андорра – Англия.

"Женщины должны заниматься более женственными, нежными вещами. Футбол, тяжелая атлетика и прочие вещи – это не женские виды спорта. Поэтому к назначению украинки главной судьей на матч Андорра – Англия я отношусь абсолютно негативно.

В моем представлении это примерно то же самое, что мужчины с лентой в кальсонах, которые делают упражнения в художественной гимнастике. Вы считаете это нормальным занятием для мужчины?" – цитирует Червиченко сайт Eurostavka.

Для Монзуль это не первый опыт судейства мужских сборных команд. В ноябре прошлого года она работала на матче Лиги наций Сан-Марино – Гибралтар, а также в матче текущего отбора ЧМ-2022 Австрия – Фарерские острова.

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Ранее мы сообщали, что Екатерина Монзуль имеет опыт судейства на Олимпийских играх.

Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

Напомним, что Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших арбитров-женщин последнего десятилетия в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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