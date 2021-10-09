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Краще залишайтеся на кухні: фанати знищили суддівство українки Монзуль в Європі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
9 жовтня, 23:30
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Жіноча бригада арбітринь з України на чолі з Катериною Монзуль вперше в історії обслуговувала матч за участю збірної Англії. Історична подія викликала інтерес у вболівальників
Катерина Монзуль судила матч відбору на ЧС-2022
Катерина Монзуль судила матч відбору на ЧС-2022 / Фото: Reuters

Фанати пильно стежили за історичною роботою української судді в поєдинку проти Андорри у відборі на ЧС-2022 і не дуже залишилися нею задоволені.

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Незважаючи на перемогу Англії уболівальникам не сподобалося, що Монзуль роздала багато жовтих карток.

Українка виписала чотири "гірчичники" ще в першому таймі – по два кожній команді. Три з них за неспортивну поведінку.

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Вболівальники почали обговорювати роботу українки в коментарях під твітом вище і навіть допустили сексистські образи на адресу Монзуль та її команди.

  • Я повністю поважаю цю ініціативу і люблю її. Сподіваюся, це скоро станеться в Прем'єр-лізі і Лізі чемпіонів, але судді сьогодні були жахливі
  • Занадто багато жовтих карток
  • Їй безумовно подобається бути головною дійовою особою і роздавати безглузді картки
  • Мені потрібно зміцнити свій авторитет в цій грі, ось кілька жалюгідних карток, щоб ви знали, що я бос
  • Жахливе суддівство!!! Занадто багато диких жовтих карток без причини... емоційні рішення
  • Що не так з суддею, вона занадто чутлива
  • Чудове суддівство від цих чудових офіційних осіб
  • Бентежать жовті картки
  • Вона емоційна
  • Шокуюче суддівство в першому таймі. Три зайвих жовтих картки. Намагаються зробити собі ім'я
  • Краще залишайтеся на кухні

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