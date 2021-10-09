Краще залишайтеся на кухні: фанати знищили суддівство українки Монзуль в Європі

Жіноча бригада арбітринь з України на чолі з Катериною Монзуль вперше в історії обслуговувала матч за участю збірної Англії. Історична подія викликала інтерес у вболівальників

Катерина Монзуль судила матч відбору на ЧС-2022 / Фото: Reuters

Фанати пильно стежили за історичною роботою української судді в поєдинку проти Андорри у відборі на ЧС-2022 і не дуже залишилися нею задоволені.

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Незважаючи на перемогу Англії уболівальникам не сподобалося, що Монзуль роздала багато жовтих карток.

Українка виписала чотири "гірчичники" ще в першому таймі – по два кожній команді. Три з них за неспортивну поведінку.

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Вболівальники почали обговорювати роботу українки в коментарях під твітом вище і навіть допустили сексистські образи на адресу Монзуль та її команди.