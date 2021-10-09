Краще залишайтеся на кухні: фанати знищили суддівство українки Монзуль в Європі

Фанати пильно стежили за історичною роботою української судді в поєдинку проти Андорри у відборі на ЧС-2022 і не дуже залишилися нею задоволені.
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Незважаючи на перемогу Англії уболівальникам не сподобалося, що Монзуль роздала багато жовтих карток.
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Українка виписала чотири "гірчичники" ще в першому таймі – по два кожній команді. Три з них за неспортивну поведінку.
Вболівальники почали обговорювати роботу українки в коментарях під твітом вище і навіть допустили сексистські образи на адресу Монзуль та її команди.
- Я повністю поважаю цю ініціативу і люблю її. Сподіваюся, це скоро станеться в Прем'єр-лізі і Лізі чемпіонів, але судді сьогодні були жахливі
- Занадто багато жовтих карток
- Їй безумовно подобається бути головною дійовою особою і роздавати безглузді картки
- Мені потрібно зміцнити свій авторитет в цій грі, ось кілька жалюгідних карток, щоб ви знали, що я бос
- Жахливе суддівство!!! Занадто багато диких жовтих карток без причини... емоційні рішення
- Що не так з суддею, вона занадто чутлива
- Чудове суддівство від цих чудових офіційних осіб
- Бентежать жовті картки
- Вона емоційна
- Шокуюче суддівство в першому таймі. Три зайвих жовтих картки. Намагаються зробити собі ім'я
- Краще залишайтеся на кухні