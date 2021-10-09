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Десна --
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Рух --
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Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
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Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
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19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Зальцбург --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
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Лілль --
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Турнірне становище в групі України після перемоги в Фінляндії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 21:31
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Україна здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2022, обігравши в гостях команду Фінляндії. Наша команда зберігає шанси на вихід до плей-оф, де розігруватимуться путівки до Катару
Україна втримала перемогу над Фінляндією
Україна втримала перемогу над Фінляндією / Фото: REUTERS

Перемога над Фінляндією принесла нашій команді три бали, а всього на рахунку українців тепер вісім очок.

Читайте також: Фінляндія – Україна: відео голів та огляд матчу

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Наша команда залишилася на другому місці в турнірній таблиці групи D, але місце в плей-оф підопічні Олександра Петракова собі ще не гарантували.

Слідом за Україною в таблиці розташовується Боснія і Герцеговина, на рахунку якої шість очок, але на один зіграний матч менше.

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Україні у відборі залишилося провести ще два матчі – якраз обидва проти Боснії та Герцеговини. Дві перемоги гарантовано виведуть нашу команду в стикові матчі .

Читайте також: "Все, забули, Боснія": Петраков не дає розслабитися збірній після перемоги в Фінляндії

У Боснії і Герцеговини, крім двох зустрічей з Україною, ще залишається матч з Фінляндією. Але якщо наша команда здобуде дві перемоги, ця зустріч вже ні на що не впливатиме.

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Огляд матчу Фінляндія – Україна:

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10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
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