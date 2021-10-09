Як Україні потрапити до плей-оф: усі варіанти після перемоги над фінами

Перемога над Фінляндією підвищила наші шанси фінішувати другими в групі, але розслаблятися рано – потрібно брати максимум у поєдинках із Боснією і Герцеговиною та сподіватися на осічки фінів

Яремчук приніс Україні перемогу над фінами - 2:1 / Фото: УАФ

Після гостьової перемоги України над Фінляндією 2:1, яка стала дебютною для нашої збірної під керівництвом Олександра Петракова та першою в нинішньому відборі, шанси "синьо-жовтих" на плей-оф зросли. Але святкувати зарано.

Нагадаємо, переможець групи відразу потрапляє на ЧС-2022 у Катарі. У нашому квінтеті ним на 99 відсотків буде Франція. Команду, яка посяде другу сходинку, чекає плей-оф.

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Отже, як нам потрапити до плей-оф?

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

Якщо в обох матчах, що залишилися, Україна обіграє Боснію і Герцеговину, це, на жаль, ще не гарантує нам другий рядок на 100 відсотків. У українців тоді буде 14 очок, але стільки ж може набрати і Фінляндія, якщо виграє всі три свої останні поєдинки – з Казахстаном (в гостях), Боснією (в гостях) і Францією (вдома). Так, за особистими зустрічами ми крутіші за фінів (1:1 і 2:1), але в разі рівності очок регламент не їх враховує насамперед, а різницю м'ячів у всіх матчах групи. На фініші вона може виявитися кращою і у фінів. Однак, найвірогідніше, десь та втратять фіни очки, отже, якщо ми візьмемо свій максимум, то маємо потрапити до плей-оф.

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ДРУГИЙ ВАРІАНТ

Якщо з Боснією і Герцеговиною ми беремо чотири очки (перемога і нічия), то ми точно відчіплюємо боснійців. Тоді для нашого виходу до плей-оф потрібно, щоб фіни набрали в своїх трьох поєдинках не більше 6 очок.

Збірна Боснії і Герцеговини. Фото – Reuters

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ІНШІ ВАРІАНТИ

Їх багато. Але що точно не можна робити Україні, так це програвати Боснії і Герцеговині у Львові 12 жовтня. В такому разі боротьба за плей-оф може взагалі закінчитися для нашої збірної достроково, якщо в своєму наступному після Львова поєдинку боснійці обіграють вдома фінів.

Решта матчів групи D

12 жовтня

Україна – Боснія і Герцеговина

Казахстан – Фінляндія

13 листопада

Боснія і Герцеговина – Фінляндія

Франція – Казахстан

16 листопада

Боснія і Герцеговина – Україна

Фінляндія – Франція

Критерії визначення місць за рівності очок у групі

Різниця м'ячів у всіх матчах групи

Забиті м'ячі у всіх матчах групи

Результати особистих зустрічей

Рейтинг фейр-плей

Жереб

Збірна України / Фото: УАФ

Якщо посядемо друге місце, нас чекає плей-оф за потрапляння на катарський "світ"-2022. У цьому плей-оф за три путівки на ЧС посперечаються відразу 12 збірних, розділених на три шляхи – потрібно буде виграти півфінал (24-25 березня), а потім і фінал (28-29 березня) свого шляху.