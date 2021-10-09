Кошмар для України! Боснія здобула невигідну нам перемогу

Поєдинок нашої відбірної групи чемпіонату світу-2022 в Нур-Султані між Казахстаном і Боснією і Герцеговиною завершився виграшем гостей 0:2 – для України це дуже погано

Казахстан - Боснія і Герцеговина - 0:2 / Фото: Reuters

У першому суботньому матчі відбірної групи D Боснія і Герцеговина обіграла на "Астана Арені" Казахстан з рахунком 2:0. У гостей двічі відзначився нападник бельгійського Ейпена Смаїл Превляк, який забив по м'ячу в кожному з таймів.

ВІДЕО ГОЛІВ ПРЕВЛЯКА

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Казахстан – Боснія і Герцеговина – 0:2

Голи: Превляк, 25, 66

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Завдяки цій перемозі боснійці обійшли Україну і вийшли на другий рядок у групі, який дає змогу потрапити до плей-оф за путівку на ЧС-2022.

Україна опустилася на третю сходинку, але може поліпшити становище, якщо сьогодні обіграє на виїзді Фінляндію. Початок – о 19:00. Онлайн Фінляндія – Україна доступний на нашому сайті.

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Пряма трансляція матчу Фінляндія – Україна – на OLL.TV.