У Гельсінкі багато голів не буде: букмекери зробили прогноз на матч Україна – Фінляндія

Аналітики прогнозують перемогу команди Олександра Петракова, шанси на нічию і виграш фінів приблизно рівні

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Сьогодні національна команда України проведе вирішальний матч у відбірковому турнірі на ЧС-2022. Суперником підопічних Петракова буде збірна Фінляндії – прямий конкурент за путівку до плей-офф відбіркової компанії. Дивитися онлайн-трансляцію Фінляндія – Україна можна на нашому сайті.

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Зустріч на "Олімпійському" у Гельсінкі розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Подивіться турнірне становище команд:

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Що думають букмекери

Збірну України вважають фаворитом протистояння. На перемогу команди Петракова встановлений коефіцієнт 2.60, на нічию – 3.05, на перемогу Фінляндії – 3.10.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна: виграш українців – 38%, нічия – 31%, перемога фінів – 3%.

Аналітики не прогнозують результативну гру. Припускають, що буде забито не більше двох голів. Самий популярний рахунок у матчу: 0:1, 1:1, 1:0.

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Нагадаємо, у березні суперники зустрілися в Києві. Мораес вивів Україну вперед на 80-й хвилині, але форвард фінів Пуккі на 89-й зрівняв рахунок з пенальті. Суддя зафіксував підсумковий рахунок у матчі нічию – 1:1.

Подивіться, як Україна і Фінляндія грали навесніу Києві: