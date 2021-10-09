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Порту --
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Аталанта --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

У Гельсінкі багато голів не буде: букмекери зробили прогноз на матч Україна – Фінляндія

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 жовтня, 11:16
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Аналітики прогнозують перемогу команди Олександра Петракова, шанси на нічию і виграш фінів приблизно рівні
/ Фото: Getty Images

Сьогодні національна команда України проведе вирішальний матч у відбірковому турнірі на ЧС-2022. Суперником підопічних Петракова буде збірна Фінляндії – прямий конкурент за путівку до плей-офф відбіркової компанії. Дивитися онлайн-трансляцію Фінляндія – Україна можна на нашому сайті.

Читайте також: Фінляндія – Україна: у скільки і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

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Зустріч на "Олімпійському" у Гельсінкі розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Подивіться турнірне становище команд:

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Що думають букмекери

Збірну України вважають фаворитом протистояння. На перемогу команди Петракова встановлений коефіцієнт 2.60, на нічию – 3.05, на перемогу Фінляндії – 3.10.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна: виграш українців – 38%, нічия – 31%, перемога фінів – 3%.

Аналітики не прогнозують результативну гру. Припускають, що буде забито не більше двох голів. Самий популярний рахунок у матчу: 0:1, 1:1, 1:0.

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Нагадаємо, у березні суперники зустрілися в Києві. Мораес вивів Україну вперед на 80-й хвилині, але форвард фінів Пуккі на 89-й зрівняв рахунок з пенальті. Суддя зафіксував підсумковий рахунок у матчі нічию – 1:1.

Подивіться, як Україна і Фінляндія грали навесніу Києві:

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Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
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16
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