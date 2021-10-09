Петраков на дебютанта не розраховує: заявка України на матч з Фінляндією

Тренерський штаб національної команди України зробив офіційну заявку на вирішальний матч відбіркового турніру на чемпіонат світу-2022

Олександр Петраков не розраховує на Піхаленка в матчі з Фінляндією / Фото: УАФ

Сьогодні в Гельсінкі на Олімпійському стадіоні відбудеться поєдинок відбору ЧС-2022 у групі D, в якому збірна Фінляндії прийматиме національну команду України (початок зустрічі – о 19.00). За онлайн-трансляцією матчу Україна – Фінляндія можна стежити на нашому сайті.

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Головний тренер збірної України Олександр Петраков сформував остаточну заявку "жовто-синіх" на вирішальний матч. З тих футболістів, які зараз перебувають під рукою тренерського штабу, до заявки не потрапив дебютант команди Олександр Піхальонок.

Заявка збірної України:

Воротарі: 1. Бущан, 12. Пятов, 23. Різник

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Захисники: 2. Соболь, 3. Сирота, 4. Кривцов, 8. Корнієнко, 13. Забарний, 16. Шабанов, 18. Тимчик, 22. Матвієнко

Півзахисники: 5. Сидорчук, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 10. Шапаренко, 11. Зубков, 14. Харатін, 15. Циганков, 17. Булеца, 21. Караваєв

Нападники: 9. Яремчук, 19. Довбик, 20. Сікан.

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Представники команд і офіційні особи матчу вирішили, що збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми, а фіни зіграють у білому.

Аналітики вважають фаворитом протистояння збірну України. На перемогу команди Петракова встановлений коефіцієнт 2.60, на нічию – 3.05, на перемогу Фінляндії – 3.10. На думку букмекерів, вболівальники не побачать у матчі багато голів.

У турнірній таблиці обидві команди набрали однакову кількість балів – по 5, але українці провели на один матч більше.

Нагадаємо, що в березні цього року суперники зустрілися в Києві. Мораес вивів Україну вперед на 80-й хвилині, але форвард фінів Пуккі на 89-й зрівняв рахунок з пенальті – 1:1.

Дивіться, як Україна і Фінляндія грали навесні у Києві: