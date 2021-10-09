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Петраков на дебютанта не рассчитывает: заявка Украины на матч с Финляндией

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 октября, 12:03
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Тренерский штаб национальной команды Украины сделал официальную заяву на важнейший матч отборочного турнира на чемпионат мира-2022
Александр Петраков не рассчитывает на Пихаленка в матче с Финляндией
Александр Петраков не рассчитывает на Пихаленка в матче с Финляндией / Фото: УАФ

Сегодня в Хельсинки на Олимпийском стадионе состоится поединок отбора ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Финляндии будет принимать национальную команду Украины (начало встречи – в 19.00). За онлайн-трансляцией матча Украина – Финляндия можно следить на нашем сайте.

Читайте также: Финляндия – Украина: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сформировал окончательную заявку "желто-синих" на решающий матч. Из тех футболистов, которые сейчас находятся под рукой тренерского штаба, в заявку не попал дебютант команды Александр Пихальонок.

Заявка сборной Украины:

Вратари: 1. Бущан, 12. Пятов, 23. Ризнык

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Защитники: 2. Соболь, 3. Сирота, 4. Кривцов, 8. Корниенко, 13. Забарный, 16. Шабанов, 18. Тымчик, 22. Матвиенко

Полузащитники: 5. Сидорчук, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 10. Шапаренко, 11. Зубков, 14. Харатин, 15. Цыганков, 17. Булеца, 21. Караваев

Нападающие: 9. Яремчук, 19. Довбик, 20. Сикан.

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Представители команд и официальные лица матча приняли решение, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы, а финны сыграют в белом.

Аналитики считают фаворитом противостояния сборную Украины. На победу команды Петракова установлен коэффициент 2.60, на ничью – 3.05, на победу Финляндии – 3.10. По мнению букмекеров, болельщики не увидят в матче много голов.

В турнирной таблице обе команды набрали одинаковое количество баллов – по 5, но украинцы провели на один матч больше.

Напомним, что в марте этого года соперники встретились в Киеве. Мораес вывел Украину вперед на 80-й минуте, но форвард финнов Пукки на 89-й сравнял счет с пенальти – 1:1.

Посмотрите, как Украина и Финляндия играли весной в Киеве:

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