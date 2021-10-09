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Спортинг --
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Інтер --
Шериф --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
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Челсі --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Фінляндія – Україна: о котрій і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 жовтня, 10:29
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У суботу, 9 жовтня, збірні України та Фінляндії зустрінуться у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022 у групі D. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті
Україна - Фінляндія
Україна - Фінляндія / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України проведе надзвичайно важливий, з точки зору турнірних перспектив, поєдинок зі збірною Фінляндії. Підопічні Олександра Петракова зустрінуться з прямим конкурентом за путівку в плей-оф відбіркової кампанії на чемпіонат світу-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Фінляндія – Україна на нашому сайті.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Олімпійський" у Гельсінкі. Початок матчу о 19:00.

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Де дивитися матч Фінляндія – Україна:

  • "Україна", live
  • "Футбол 1", live
  • OLL.TV (в підписці)
  • "Футбол 1", 10 жовтня неділя, 11:30 (повтор)
  • "Футбол 2", 10 жовтня неділя, 17:10 (повтор)
  • "Футбол 1", 11 жовтня понеділок, 8:10 (повтор)
  • "Футбол 2", 11 жовтня понеділок, 16:00 (повтор)
  • "Футбол 1", 12 жовтня понеділок, 10:20 (повтор)

У турнірній таблиці обидві збірні мають однакову кількість балів – 5, але у фінів одна гра в запасі. Україні обов'язково потрібно перемагати.

Нашій збірній залишилося провести один матч проти Фінляндії і два проти Боснії. Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить до плей-оф.

Турнірна таблиця групи D

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У березні команди зустрілися в Києві. Мораес вивів Україну вперед на 80-й хвилині, але Пуккі на 89-й зрівняв рахунок з пенальті. Нічия – 1:1.

Як Україна грала з Фінляндією у першому матчі:

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1
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10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
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