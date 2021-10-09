Фінляндія – Україна: о котрій і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

У суботу, 9 жовтня, збірні України та Фінляндії зустрінуться у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022 у групі D. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті

Україна - Фінляндія / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України проведе надзвичайно важливий, з точки зору турнірних перспектив, поєдинок зі збірною Фінляндії. Підопічні Олександра Петракова зустрінуться з прямим конкурентом за путівку в плей-оф відбіркової кампанії на чемпіонат світу-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Фінляндія – Україна на нашому сайті.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Олімпійський" у Гельсінкі. Початок матчу о 19:00.

Реклама

Де дивитися матч Фінляндія – Україна:

"Україна", live

"Футбол 1", live

OLL.TV (в підписці)

"Футбол 1", 10 жовтня неділя, 11:30 (повтор)

"Футбол 2", 10 жовтня неділя, 17:10 (повтор)

"Футбол 1", 11 жовтня понеділок, 8:10 (повтор)

"Футбол 2", 11 жовтня понеділок, 16:00 (повтор)

"Футбол 1", 12 жовтня понеділок, 10:20 (повтор)

У турнірній таблиці обидві збірні мають однакову кількість балів – 5, але у фінів одна гра в запасі. Україні обов'язково потрібно перемагати.

Нашій збірній залишилося провести один матч проти Фінляндії і два проти Боснії. Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить до плей-оф.

Турнірна таблиця групи D

Реклама

У березні команди зустрілися в Києві. Мораес вивів Україну вперед на 80-й хвилині, але Пуккі на 89-й зрівняв рахунок з пенальті. Нічия – 1:1.

Як Україна грала з Фінляндією у першому матчі: