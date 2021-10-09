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Испания --
Франция --
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Украина --
Босния и Герцеговина --
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Заря --
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Мариуполь --
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16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
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Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Финляндия – Украина: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 октября, 10:29
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В субботу, 9 октября, сборные Украины и Финляндии встретятся в решающем матче отбора на ЧМ-2022 в группе D. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете
Украина - Финляндия
Украина - Финляндия / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет чрезвычайно важный, с точки зрения турнирных перспектив, поединок со сборной Финляндии. Подопечные Александра Петракова встретятся с прямым конкурентом за путевку в плей-офф отборочной кампании на чемпионат мира-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина на нашем сайте.

Встреча состоится на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки. Начало матча в 19:00.

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Где смотреть матч Финляндия – Украина:

  • "Украина", live
  • "Футбол 1", live
  • OLL.TV (в подписке)
  • "Футбол 1", 10 октября воскресенье, 11:30 (повтор)
  • "Футбол 2", 10 октября воскресенье, 17:10 (повтор)
  • "Футбол 1", 11 октября понедельник, 08:10 (повтор)
  • "Футбол 2", 11 октября понедельник, 16:00 (повтор)
  • "Футбол 1", 12 октября понедельник, 10:20 (повтор)

В турнирной таблице обе сборные имеют одинаковое количество баллов – 5, но у финнов одна игра в запасе. Украине обязательно нужно побеждать.

Нашей сборной осталось провести один матч против Финляндии и два против Боснии. Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф.

Турнирная таблица группы D

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В марте команды встретились в Киеве. Мораес вывел Украину вперед на 80-й минуте, но Пукки на 89-й сравнял счет с пенальти. Ничья – 1:1.

Как Украина играла с Финляндией в первом матче:

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23
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4
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10
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20
5
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10
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19
6
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10
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18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
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6
14
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9
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