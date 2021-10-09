Финляндия – Украина: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

В субботу, 9 октября, сборные Украины и Финляндии встретятся в решающем матче отбора на ЧМ-2022 в группе D. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете

Украина - Финляндия / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет чрезвычайно важный, с точки зрения турнирных перспектив, поединок со сборной Финляндии. Подопечные Александра Петракова встретятся с прямым конкурентом за путевку в плей-офф отборочной кампании на чемпионат мира-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина на нашем сайте.

Встреча состоится на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки. Начало матча в 19:00.

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Где смотреть матч Финляндия – Украина:

"Украина", live

"Футбол 1", live

OLL.TV (в подписке)

"Футбол 1", 10 октября воскресенье, 11:30 (повтор)

"Футбол 2", 10 октября воскресенье, 17:10 (повтор)

"Футбол 1", 11 октября понедельник, 08:10 (повтор)

"Футбол 2", 11 октября понедельник, 16:00 (повтор)

"Футбол 1", 12 октября понедельник, 10:20 (повтор)

В турнирной таблице обе сборные имеют одинаковое количество баллов – 5, но у финнов одна игра в запасе. Украине обязательно нужно побеждать.

Нашей сборной осталось провести один матч против Финляндии и два против Боснии. Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф.

Турнирная таблица группы D

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В марте команды встретились в Киеве. Мораес вывел Украину вперед на 80-й минуте, но Пукки на 89-й сравнял счет с пенальти. Ничья – 1:1.

Как Украина играла с Финляндией в первом матче: