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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ващук порадив Петракову, як гасити скандали: потрібно брати приклад з Лобановського

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 жовтня, 14:58
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Конфлікт між головним тренером збірної України Олександром Петраковим та Русланом Малиновським не приніс дивідендів обом учасникам сварки. Але вихід з цієї ситуації є
Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній
Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Легендарний футболіст київського Динамо і збірної України Владислав Ващук дав свій коментар стосовно конфлікту між Петраковим і Малиновським.

Читайте також: Досить Петракову влаштовувати розбірки. Титул чемпіона – це не індульгенція

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На думку футбольного експерта, наставнику національної команди України варто не виносити сміття з хати і повчитися у Валерія Лобановського.

"Коли таке було, якби Валерій Васильович сказав, а гравець відповів йому?

Ну були такі моменти, прецеденти, але воно не виходило навіть за рамки бази.

Тому все повинно залишатися всередині команди. В Європі не люблять скандальних людей, не люблять скандальних футболістів, тренерів.

У цьому плані нам потрібно багато чому вчиться. Потрібно бути більш стриманим", – порадив Ващук в інтерв'ю ютуб-каналу vZbirna.

Владислав Ващук. Фото С. Ніколаєва
Владислав Ващук. Фото С. Ніколаєва

Нагадаємо, що конфлікт між наставником збірної України Олександром Петраковим та Русланом Малиновським виник під час вересневих матчів відбору на ЧС-2022.

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Руслан Маліновський у матчі проти Франції
Руслан Маліновський у матчі проти Франції / Фото: Reuters

Скандал пішов по наростаючій після не виклику футболіста Аталанти на вирішальні поєдинки проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Маліновський vs Петраков
Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

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На прес-конференції напередодні матчів, Олександр Петраков відмовився відповідати на питання про Малиновському.

Додамо, що сьогодні збірна України проведе важливий матч відбору на ЧС-2022 проти збірної Фінляндії. Онлайн-трансляція матчу Фінляндія – Україна є на нашому сайті.

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