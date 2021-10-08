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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Він п'яний чи щось курнув?" Тренер збірної України шокував своєю поведінкою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
8 жовтня, 19:42
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Напередодні поєдинку кваліфікації ЧС-2022 між збірними України та Фінляндії наставник нашої команди здивував своїми відповідями на питання
Олександр Петраков - головний тренер збірної України
Олександр Петраков - головний тренер збірної України / Фото: Reuters

Завтра збірна України зіграє відбірковий матч чемпіонату світу-2022 в гостях проти Фінляндії. Виконуючий обов'язки головного тренера Олександр Петраков сьогодні дав пресконференцію.

Судячи з відповідей тренера, він дуже образився на журналістів через скандал з Малиновським, оскільки був максимально лаконічним.

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- На вас обличчя нема. Щось трапилося?

- Нормальне обличчя.

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- Чи є втрати в команді?

- Ні.

- Є відчуття, що завтра обов'язково треба виграти?

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- Є таке відчуття.

- В останніх матчах збірна пропускала на останніх хвилинах. Вдалося знайти причину?

- Постараємося не повторити більше цих помилок.

- Чи відчувається тиск у команді, або вже всі думки про гру?

- Тиску вже немає. Іспит дуже серйозний, так.

- Як добре ви знаєте фінську команду?

- Добре знаю, багато подивився матчів. Всіх знаю. Добре підготувався до матчу. Завтра побачите.

- Це перша пресконференція, де ви лаконічно і коротко відповідаєте. Що трапилося?

- Так буде завжди.

Не зрозуміли поведінку тренера і вболівальники, які дивилися пресконференцію на YouTube. Вони запідозрили тренера в порушенні режиму.

"У Петракова, що бодун", "Він схоже бахнув", "Що з Петраковим? Він п'яний?", "Він щось курнув?" – дивуються фани.

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Зараз становище в групі таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Нашій команді залишилося провести один матч проти Фінляндії і два проти Боснії. Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить в плей-офф.

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10
9:13
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9
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9:12
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10
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