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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Он пьяный или что-то курнул?" Тренер сборной Украины шокировал своим поведением

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
8 октября, 19:42
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Накануне поединка квалификации ЧМ-2022 между сборными Украины и Финляндии наставник нашей команды удивил своими ответами на вопросы
Александр Петраков - главный тренер сборной Украины
Александр Петраков - главный тренер сборной Украины / Фото: Reuters

Завтра сборная Украины сыграет отборочный матч чемпионата мира-2022 в гостях против Финляндии. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков сегодня дал пресс-конференцию.

Судя по ответам тренера, он очень обиделся на журналистов из-за скандала с Малиновским, поскольку был максимально лаконичным.

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- На вас лица нет. Что-то случилось?

- Нормальное лицо.

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- Есть ли потери в команде?

- Нет.

- Есть ощущение, что завтра обязательно надо выиграть?

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- Есть такое ощущение.

- В последних матчах сборная пропускала на последних минутах. Удалось найти причину?

- Постараемся не повторить больше этих ошибок.

- Чувствуется ли давление в команде, или уже все мысли об игре?

- Давления уже нет. Экзамен очень серьезный, да.

- Как хорошо вы знаете финскую команду?

- Хорошо знаю, много посмотрел матчей. Всех знаю. Хорошо подготовился к матчу. Завтра увидите.

- Это первая пресс-конференция, где вы лаконично и кратко отвечаете. Что случилось?

- Так будет всегда.

Не поняли поведение тренера и болельщики, которые смотрели пресс-конференцию на YouTube. Они заподозрили тренера в нарушении режима.

"У Петракова, что бодун", "Он похоже бахнул", "Что с Петраковым? Он пьяный?", "Он что-то курнул?" – удивляются фаны.

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Сейчас положение в группе такое: Франция – 12 очков (6 матчей), Украина – 5 (5), Финляндия – 5 (4), Босния – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Нашей команде осталось провести один матч против Финляндии и два против Боснии. Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф.

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23
3
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10
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21
4
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10
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20
5
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10
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6
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10
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18
7
Десна
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16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
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9
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