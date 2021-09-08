Як Україні потрапити на ЧС-2022: всі розклади

Нашій збірній потрібно позбутися нічийного синдрому і почати перемагати. За умови виграшу трьох матчів, що залишилися, путівка до плей-оф у нас у кишені. Інакше можливі варіанти

Збірна України з футболу / Фото: Reuters

Вчорашні поразка Фінляндії від Франції 0:2 і нічия Боснії і Герцеговини з Казахстаном 2:2 повернули Україну на другий рядок у відбірковій групі D. Як нашій команді зберегти його і потрапити до плей-оф за вихід на ЧС-2022 – розглядаємо основні варіанти.

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Турнірна таблиця групи D

КАЛЕНДАР ГРУПИ D

9 жовтня

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Фінляндія – Україна

Казахстан – Боснія і Герцеговина

12 жовтня

Казахстан – Фінляндія

Україна – Боснія і Герцеговина

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13 листопада

Боснія і Герцеговина – Фінляндія

Франція – Казахстан

16 листопада

Боснія і Герцеговина – Україна

Фінляндія – Франція

Нагадаємо, що на катарський ЧС-2022 напряму потрапляють переможці груп (яким у нас на 99% буде Франція), а ось команди з других сходинок вирушать до стикових матчів.

ВАРІАНТ №1 ДЛЯ УКРАЇНИ

Якщо Україна виграє три матчі, що залишилися (у гостях з фінами і два поєдинки з боснійцями), то стовідсотково гарантує собі другий рядок у групі і перепустку до плей-оф.

Майже точно "синьо-жовтим" гарантують другий рядок і 7 очок в останніх 3 матчах – раніше потрібно було брати всі 9. Але тут є нюанси.

Україна – Фінляндія / Фото: Reuters

ВАРІАНТ №2 ДЛЯ УКРАЇНИ

Якщо Україна переможе фінів і набере 4 бали проти Боснії та Герцеговини, то єдиний варіант, за якого збірну Олександра Петракова може хтось обігнати, – це якщо команда Суомі виграє в трьох інших матчах, зокрема проти Франції.

ВАРІАНТ №3 ДЛЯ УКРАЇНИ

Якщо Україна двічі переможе боснійців і зіграє внічию з Фінляндією, то ситуація для нашої команди дещо гірша – Суомі тоді вистачить або 7 очок (наприклад, нічия з Францією), або навіть шести (одна поразка). Але в останньому випадку фінам треба виявитися краще за нас за різницею м'ячів. А поки за різницею вище Україна, яка зіграла всі п'ять своїх попередніх зустрічей внічию.

Франція – Україна – 1:1

Україна – Фінляндія – 1:1

Україна – Казахстан – 1:1

Казахстан – Україна – 2:2

Україна – Франція – 1:1

Шапаренко приймає вітання з голом у ворота Франції / Фото: Reuters

При цьому будь-яка поразка загрожує залишити Україну, чвертьфіналіста Євро-2020, за бортом стикових матчів ЧС-2022.

Критерії визначення місць за рівності очок у групі

Різниця м'ячів у всіх матчах групи

Забиті м'ячі у всіх матчах групи

Результати особистих зустрічей

Рейтинг фейр-плей

Жереб

Якщо посядемо другий рядок, нас чекає плей-оф за потрапляння на катарський "світ"-2022. У цьому плей-оф за три путівки на ЧС посперечаються відразу 12 збірних. 10 – що посіли другу сходинку у відбіркових групах. Ще дві – найкращі переможці груп Ліги націй-2020/21, які не вийшли на чемпіонат світу через європейську кваліфікацію і не заробили в ній путівку до "стиків".

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПЛЕЙ-ОФ

Дванадцять команд будуть поділені на три шляхи, в кожному відбудуться півфінал (24-25 березня) і фінал (28-29 березня), що складаються з одного матчу. Три переможці "стиків" і вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022.

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Півфінальні матчі плей-оф відбудуться на полях команд, які посядуть перші шість рядків у таблиці другихзбірних відбору. Місця проведення фіналів визначить жереб.