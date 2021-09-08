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Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
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Як Україні потрапити на ЧС-2022: всі розклади

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
8 вересня, 10:22
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Нашій збірній потрібно позбутися нічийного синдрому і почати перемагати. За умови виграшу трьох матчів, що залишилися, путівка до плей-оф у нас у кишені. Інакше можливі варіанти
Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Фото: Reuters

Вчорашні поразка Фінляндії від Франції 0:2 і нічия Боснії і Герцеговини з Казахстаном 2:2 повернули Україну на другий рядок у відбірковій групі D. Як нашій команді зберегти його і потрапити до плей-оф за вихід на ЧС-2022 – розглядаємо основні варіанти.

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Турнірна таблиця групи D

КАЛЕНДАР ГРУПИ D

9 жовтня

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Фінляндія – Україна
Казахстан – Боснія і Герцеговина

12 жовтня

Казахстан – Фінляндія
Україна – Боснія і Герцеговина

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13 листопада

Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан

16 листопада

Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція

Нагадаємо, що на катарський ЧС-2022 напряму потрапляють переможці груп (яким у нас на 99% буде Франція), а ось команди з других сходинок вирушать до стикових матчів.

ВАРІАНТ №1 ДЛЯ УКРАЇНИ

Якщо Україна виграє три матчі, що залишилися (у гостях з фінами і два поєдинки з боснійцями), то стовідсотково гарантує собі другий рядок у групі і перепустку до плей-оф.

Майже точно "синьо-жовтим" гарантують другий рядок і 7 очок в останніх 3 матчах – раніше потрібно було брати всі 9. Але тут є нюанси.

Україна – Фінляндія
Україна – Фінляндія / Фото: Reuters

ВАРІАНТ №2 ДЛЯ УКРАЇНИ

Якщо Україна переможе фінів і набере 4 бали проти Боснії та Герцеговини, то єдиний варіант, за якого збірну Олександра Петракова може хтось обігнати, – це якщо команда Суомі виграє в трьох інших матчах, зокрема проти Франції.

ВАРІАНТ №3 ДЛЯ УКРАЇНИ

Якщо Україна двічі переможе боснійців і зіграє внічию з Фінляндією, то ситуація для нашої команди дещо гірша – Суомі тоді вистачить або 7 очок (наприклад, нічия з Францією), або навіть шести (одна поразка). Але в останньому випадку фінам треба виявитися краще за нас за різницею м'ячів. А поки за різницею вище Україна, яка зіграла всі п'ять своїх попередніх зустрічей внічию.

  • Франція – Україна – 1:1
  • Україна – Фінляндія – 1:1
  • Україна – Казахстан – 1:1
  • Казахстан – Україна – 2:2
  • Україна – Франція – 1:1

Шапаренко приймає вітання з голом у ворота Франції
Шапаренко приймає вітання з голом у ворота Франції / Фото: Reuters

При цьому будь-яка поразка загрожує залишити Україну, чвертьфіналіста Євро-2020, за бортом стикових матчів ЧС-2022.

Критерії визначення місць за рівності очок у групі

  • Різниця м'ячів у всіх матчах групи
  • Забиті м'ячі у всіх матчах групи
  • Результати особистих зустрічей
  • Рейтинг фейр-плей
  • Жереб

Якщо посядемо другий рядок, нас чекає плей-оф за потрапляння на катарський "світ"-2022. У цьому плей-оф за три путівки на ЧС посперечаються відразу 12 збірних. 10 – що посіли другу сходинку у відбіркових групах. Ще дві – найкращі переможці груп Ліги націй-2020/21, які не вийшли на чемпіонат світу через європейську кваліфікацію і не заробили в ній путівку до "стиків".

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПЛЕЙ-ОФ

Дванадцять команд будуть поділені на три шляхи, в кожному відбудуться півфінал (24-25 березня) і фінал (28-29 березня), що складаються з одного матчу. Три переможці "стиків" і вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022.

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Півфінальні матчі плей-оф відбудуться на полях команд, які посядуть перші шість рядків у таблиці другихзбірних відбору. Місця проведення фіналів визначить жереб.

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41
38
45
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3
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37
36
31
104
4
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36
33
49
118
5
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25
17
17
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6
flag Україна УкраїнаUA
24
47
27
98
7
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22
20
30
72
8
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21
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9
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14
29
26
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10
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1
4
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Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
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flag Китай КитайCN
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32
18
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6
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7
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