Ващук посоветовал Петракову, как гасить скандалы: нужно брать пример с Лобановского

Легендарный футболист киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук дал свой комментарий по поводу конфликта между Петраковым и Малиновским.
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По мнению футбольного эксперта, наставнику национальной команды Украины стоит не выносить сор из избы и поучится у Валерия Лобановского.
"Когда такое было, если бы Валерий Васильевич сказал, а игрок ответил ему?
Ну были такие моменты, прецеденты, но оно не выходило даже за рамки базы.
Поэтому все должно оставаться внутри команды. В Европе не любят скандальных людей, не любят скандальных футболистов, тренеров.
В этом плане нам нужно многому учится. Нужно быть более сдержанным", – посоветовал Ващук в интервью ютуб-каналу vZbirna.
Напомним, что конфликт между наставником сборной Украины Александром Петраковым и Русланом Малиновским возник во время сентябрьских матчей отбора на ЧМ-2022.
Скандал пошел по нарастающей после не вызова футболиста Аталанты на решающие поединки против Финляндии и Боснии и Герцеговины.
На пресс-конференции накануне матчей, Александр Петраков отказался отвечать на вопросы о Малиновском.
Добавим, что сегодня сборная Украины проведет важный матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Финляндии. Онлайн-трансляция матча Финляндия – Украина есть на нашем сайте.