Хватит Петракову устраивать разборки. Титул чемпиона – это не индульгенция

Александр Петраков чуть больше месяца работает со сборной Украины, а уже успел разругаться со всеми. Сначала выгнал с команды Руслана Малиновского.
А вчера устроил шоу на пресс-конференции перед матчем с Финляндией. "Так будет всегда", – пригрозил тренер журналистам.
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Этим добавил масла в огонь критикам, которые бьют на то, что у Петракова результата нет (три матча – три ничьи), но много понтов.
Сторонники тренера напоминают, что Петраков выиграл молодежный чемпионат мира 2019 года, а значит может посылать всех лесом с их советами.
Но должен ли стать этот титул индульгенцией для Петракова? Ведь между успехами в молодежном и взрослом футболе порой пропасть. Судите сами.
Мы собрали победителей молодежных чемпионатов мира в этом веке и посмотрели, как развивалась карьера тренеров после мундиаля. Спойлер – успехов мало.
2001 год. Аргентина – Гана – 3:0
- Хосе Пекерман. После успеха на молодежном мундиале Хосе вскоре пошел на повышение. В 2004 году возглавил национальную сборну Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.
- Потом Пекерман возглавил сборную Колумбии, которая на ЧМ-2014 добилась своего лучшего результата в истории – вышла в четвертьфинал.
- На ЧМ-2018 колумбийцы вышли из группы с первого места, но в 1/8 финала проиграли Англии по пенальти.
2003. Бразилия – Испания – 1:0
- Маркос Пакета. После "молодежки" работал с клубами. В 2005 году возглавил сборную Саудовской Аравии, которую вывел на чемпионат мира. Там аравийцы попали в одну группу со сборной Украины и проиграли – 0:4. Поражение Испании (0:1) и ничья с Тунисом (2:2) – последнее место в группе.
- Сейчас Пакета работает в алжирском клубе Белуиздад.
2005. Аргентина – Нигерия – 2:1
- Франсиско Ферраро. После победы на чемпионате мира работал со второстепенными клубами Аргентины.
2007. Аргентина – Чехия – 2:1
- Уго Токалли. После чемпионата мира возглавил Велес Сарсфилд, потом работал в Коло-Коло и молодежной сборной Чили. Но успехов не добивался.
2009. Гана – Бразилия – 0:0 (пен. 4:3)
- Селлас Тетте. Работал с национальными сборными Руанды и Сьерра-Леоне. В 2013 году снова возглавил "молодежку" Ганы, с которой выиграл "бронзу" ЧМ.
2011. Бразилия – Португалия – 3:2 (д.в.)
- Ней Франко. Далее возглавлял клубные команды. С Сан-Паулу выиграл Южноамериканский кубок.
2013. Франция – Уругвай – 0:0 (пен. 4:1)
- Пьер Манковски. Работал тренером с французскими юношескими и молодежными сборными.
2015. Сербия – Бразилия – 2:1 (д.в.)
- Велько Паунович. Сейчас возглавляет английский Рединг из Чемпионшипа.
2017. Англия – Венесуэла – 1:0
- Пол Симпсон. Сейчас работает тренером в Бристоле из Чемпионшипа.
Как видим, лишь Хосе Пекерман и Маркос Пакета чего-то добились с национальными командами. У остальных достижения слабенькие.
Поэтому Петракову нужно засучить рукава и доказывать свою компетентность во взрослом футболе, а не устраивать разборки со всеми.
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