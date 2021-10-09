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Хватит Петракову устраивать разборки. Титул чемпиона – это не индульгенция

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 октября, 11:42
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Мы проанализировали успехи во взрослом футболе тренеров, которые побеждали на молодежном чемпионате мира. Выдающихся результатов почти нет
Александр Петраков
Александр Петраков / Фото: Getty Images

Александр Петраков чуть больше месяца работает со сборной Украины, а уже успел разругаться со всеми. Сначала выгнал с команды Руслана Малиновского.

А вчера устроил шоу на пресс-конференции перед матчем с Финляндией. "Так будет всегда", – пригрозил тренер журналистам.

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Этим добавил масла в огонь критикам, которые бьют на то, что у Петракова результата нет (три матча – три ничьи), но много понтов.

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Сторонники тренера напоминают, что Петраков выиграл молодежный чемпионат мира 2019 года, а значит может посылать всех лесом с их советами.

Встреча сборной Украины U20 после победы на чемпионате мира
Встреча сборной Украины U20 после победы на чемпионате мира / Фото: Getty Images

Но должен ли стать этот титул индульгенцией для Петракова? Ведь между успехами в молодежном и взрослом футболе порой пропасть. Судите сами.

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Мы собрали победителей молодежных чемпионатов мира в этом веке и посмотрели, как развивалась карьера тренеров после мундиаля. Спойлер – успехов мало.

2001 год. Аргентина – Гана – 3:0

  • Хосе Пекерман. После успеха на молодежном мундиале Хосе вскоре пошел на повышение. В 2004 году возглавил национальную сборну Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.
  • Потом Пекерман возглавил сборную Колумбии, которая на ЧМ-2014 добилась своего лучшего результата в истории – вышла в четвертьфинал.
  • На ЧМ-2018 колумбийцы вышли из группы с первого места, но в 1/8 финала проиграли Англии по пенальти.

2003. Бразилия – Испания – 1:0

  • Маркос Пакета. После "молодежки" работал с клубами. В 2005 году возглавил сборную Саудовской Аравии, которую вывел на чемпионат мира. Там аравийцы попали в одну группу со сборной Украины и проиграли – 0:4. Поражение Испании (0:1) и ничья с Тунисом (2:2) – последнее место в группе.
  • Сейчас Пакета работает в алжирском клубе Белуиздад.

2005. Аргентина – Нигерия – 2:1

  • Франсиско Ферраро. После победы на чемпионате мира работал со второстепенными клубами Аргентины.

2007. Аргентина – Чехия – 2:1

  • Уго Токалли. После чемпионата мира возглавил Велес Сарсфилд, потом работал в Коло-Коло и молодежной сборной Чили. Но успехов не добивался.

2009. Гана – Бразилия – 0:0 (пен. 4:3)

  • Селлас Тетте. Работал с национальными сборными Руанды и Сьерра-Леоне. В 2013 году снова возглавил "молодежку" Ганы, с которой выиграл "бронзу" ЧМ.

2011. Бразилия – Португалия – 3:2 (д.в.)

  • Ней Франко. Далее возглавлял клубные команды. С Сан-Паулу выиграл Южноамериканский кубок.

2013. Франция – Уругвай – 0:0 (пен. 4:1)

  • Пьер Манковски. Работал тренером с французскими юношескими и молодежными сборными.

2015. Сербия – Бразилия – 2:1 (д.в.)

  • Велько Паунович. Сейчас возглавляет английский Рединг из Чемпионшипа.

2017. Англия – Венесуэла – 1:0

  • Пол Симпсон. Сейчас работает тренером в Бристоле из Чемпионшипа.

Как видим, лишь Хосе Пекерман и Маркос Пакета чего-то добились с национальными командами. У остальных достижения слабенькие.

Поэтому Петракову нужно засучить рукава и доказывать свою компетентность во взрослом футболе, а не устраивать разборки со всеми.

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