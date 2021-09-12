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Пусть улетает из сборной навсегда! Петраков излил всю правду о демарше Малиновского

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 сентября, 23:17
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Леоненко призвал Петракова больше не вызывать Малиновского в сборную Украины после того, как тренер раскрыл подробности скандального отъезда игрока из лагеря национальной команды
Малиновский vs Петраков
Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Тренер сборной Украины Александр Петраков рассчитывал на самого дорогого игрока национальной команды Руслана Малиновского (30 млн евро) в последнем матче с Чехией 1:1, но тот отказался оставаться в расположении команды и улетел в Италию.

Громкое заявление на эту тему коуч "сине-желтых" сделал в эфире Великого футбола.

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Причиной демарша полузащитника Аталанты стала обида на то, что в предыдущих поединках с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) тренер выпускал его на замену, а не со старта.

"Малиновский подошел и говорит, что хочет уехать. Администратор сказал ему, что мы купили ему билет на 9 сентября, еще есть матч в Чехии. А он сказал, что не хочет оставаться, а хочет уехать. Если человек хочет ехать, то пускай едет", – заявил Петраков

"Между нами нет никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого. Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему сказал, что у нас новая схема игры. "Как мы будем с тобой разговаривать?" – говорю. Он ответил, что год назад, когда он играл в Бельгии, он, может, и был бы против, но сейчас он знает, что на первом месте интересы команды, а потом уже личные. Я ему сказал: "Держи руку. Молодец".

"На "Олимпийском" я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: "Ладно, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?" Мы же с тобой договаривались, говорю – интересы команды в первую очередь. А он говорит, что обиделся"

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото: Reuters

"Говорю: "Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?" Он ответил, что нет. Все. Он сел и уехал. Хочешь ехать – уезжай. Это же не клуб, где есть контрактные обязательства. Это сборная, не хочешь оставаться – уезжай".

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото: Reuters

В ответ на услышанное эксперт "Великого футбола", экс-форвард киевского Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко поинтересовался у Александра Петракова:

  • Леоненко: "А навсегда Малиновскому можно взять билет?"
  • Петраков: "Зачем навсегда?"
  • Леоненко: "А зачем такие нужны?"
  • Петраков: "Чтобы я стал врагом нации?"
  • Леоненко: "А зачем такие футболисты нужны? Если он не хочет, если он устал, если он обиделся..."
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Напомним, Малиновский потерял железное место в основе сборной Украины еще при предыдущем тренере, Андрее Шевченко, став одним из главных разочарований нашей команды на Евро-2020.

При этом экс-наставник Руслана по Заре Юрий Вернидуб советует Малиновскому опуститься на грешную землю и грызть землю.

Смотрите, как без Малиновского Украина сыграла 1:1 с Чехией

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