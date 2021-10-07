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Подлизывание или прогиб: скандал вокруг Малиновского и не утихает

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 октября, 22:37
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Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов считает, что выхода из ситуации нет – Малиновский и Петраков не помирятся
Малиновский vs Петраков
Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Сборная Украины уже в эту субботу проведет матч квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

И пока не утихает тема не вызова полузащитника Аталанты Руслана Малиновского в национальную команду.

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О скандале между игроком и тренером высказался бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов.

"Если первым позвонит Руслан, это будет выглядеть как подлизывание, а если Петраков – как прогиб. Здесь нашла коса на камень. Думаю, выхода из ситуации, пока нет", – цитирует Худжамова FanDay.

Читайте также: Пусть улетает из сборной навсегда! Петраков излил всю правду о демарше Малиновского

Напомним, Малиновский потерял железное место в основе сборной Украины еще при предыдущем тренере, Андрее Шевченко, став одним из главных разочарований нашей команды на Евро-2020.

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А потом поскандалил с новым наставником национальной команды: "Какой подонок Петраков – он должен на колени стать".

Смотрите, как Малиновский забивал за сборную Украины:

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