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К матчам отбора готовы: игроки сборной Украины получили заряд позитива от самых преданных фанатов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 октября, 16:57
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Национальная команда начала подготовку к октябрьским поединкам отбора на чемпионат мира-2022. Кроме тренировочного процесса, сборники провели благотворительную акцию
Футболисты сборной Украины встретились с детьми из клиники Охматдет
Футболисты сборной Украины встретились с детьми из клиники Охматдет / Фото: УАФ

Сегодня утром подопечные Александра Петракова провели первую полноценную тренировку. В занятии приняли участие 24 футболиста, в том числе Игорь Харатин, который прибыл на сбор последним.

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После тренировки к игрокам сборной Украины приехали детки из специализированной больницы "Охматдет". Футболисты национальной команды вот уже несколько лет финансово помогают клинике.

Сегодня по инициативе капитана сборной Андрея Пятова футболисты и тренеры поздравили детей, которым успешно проведены операции и которые проходят процесс реабилитации.

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Сборники приготовили для своих гостей футбольные подарки, оставили автографы на футболках и мячах и сфотографировались на добрую память.

Напомним, что в октябре сборная Украины проведет решающие матчи в борьбе за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре – подопечные Петракова сыграют с Финляндией (9 октября) и Боснией и Герцеговиной (12 октября).

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Также мы сообщали, что Александр Петраков довызвал на октябрьский сбор защитника Динамо Артема Шабанова.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба – Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

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