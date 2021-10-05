До матчів відбору готові: гравці збірної України отримали заряд позитиву від найпалкіших фанатів

Національна команда розпочала підготовку до жовтневих поєдинків відбору на чемпіонат світу-2022. Крім тренувального процесу, збірники провели благодійну акцію

Футболісти збірної України зустрілися з дітьми з клініки Охматдит / Фото: УАФ

Сьогодні вранці підопічні Олександра Петракова провели перше повноцінне тренування. У занятті взяли участь 24 футболіста, в тому числі Ігор Харатін, який прибув на збір останнім.

Читайте також: "Який покидьок Петраков – він повинен на коліна стати": через цього не спить вся країна

Реклама

Після тренування до гравців збірної України приїхали дітки зі спеціалізованої лікарні "Охматдит". Футболісти національної команди ось уже кілька років фінансово допомагають клініці.

Сьогодні з ініціативи капітана збірної Андрія Пятова футболісти і тренери привітали дітей, яким успішно проведені операції і які проходять процес реабілітації.

Реклама

Збірники приготували для своїх гостей футбольні подарунки, залишили автографи на футболках і м'ячах і сфотографувалися на добру пам'ять.

Нагадаємо, що в жовтні збірна України проведе вирішальні матчі в боротьбі за вихід на чемпіонат світу 2022 року в Катарі – підопічні Петракова зіграють з Фінляндією (9 жовтня) та Боснією і Герцеговиною (12 жовтня).

Реклама

Також ми повідомляли, що Олександр Петраков довизвал на жовтневий збір захисника Динамо Артема Шабанова .

Склад збірної України

воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Пихаленок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош , Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбік (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).