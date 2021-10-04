А Маліновського ігнорують: в збірну України довикликали лавочника Динамо

Тренерський штаб збірної України довикликав на жовтневі матчі національної команди ще одного гравця. Наша команда проведе найважливіші матчі у відборі на ЧС-2022

Артема Шабанова викликали в збірну, Маліновського - ні / Фото: Reuters, Офіційний сайт ФК "Динамо"

Більшість уболівальників сподівалися побачити в збірній Руслана Маліновського, але у Олександра Петракова конфлікт із гравцем Аталанти.

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Тому запрошення в національну команду отримав захисник Динамо Артем Шабанов.

"Артем прибуде в розташування національної команди одночасно з усіма викликаними гравцями. Ступінь ушкоджень окремих виконавців і можливість їх підготовки до кваліфікаційних матчів збірної України в жовтні буде визначено медичним штабом синьо-жовтих", – йдеться на сайті УАФ.

Цікаво, що навіть у Динамо Шабанов не є гравцем основного складу. У поточному сезоні він провів всього чотири гри – три в чемпіонаті і одну в Лізі чемпіонів, в якій динамівці пропустили п'ять м'ячів від Баварії.

Правда, за той поєдинок Шабанов отримав найвищу оцінку серед усіх гравців Динамо від порталу whoscored.com – 6.2. У стільки ж оцінили гру Шапаренка і Гармаша.

Шабанов в матчі проти Баварії. Фото: Reuters

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У жовтні збірна України проведе вирішальні матчі в боротьбі за вихід на чемпіонат світу 2022-го в Катарі – підопічні Петракова зіграють з Фінляндією (9 жовтня) та Боснією і Герцеговиною (12 жовтня).

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

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Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Пихальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).