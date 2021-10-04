А Малиновского игнорируют: в сборную Украины довызвали лавочника Динамо

Тренерский штаб сборной Украины довызвал на октябрьские матчи национальной команды еще одного игрока. Наша команда проведет важнейшие матчи в отборе на ЧМ-2022

Артема Шабанова вызвали в сборную, Малиновского - нет / Фото: Reuters, Официальный сайт ФК "Динамо"

Большинство болельщиков надеялись увидеть в сборной Руслана Малиновского, но у Александра Петракова конфликт с игроком Аталанты.

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Поэтому приглашение в национальную команду получил защитник Динамо Артем Шабанов.

"Артем прибудет в расположение национальной команды одновременно со всеми вызванными игроками. Степень повреждений отдельных исполнителей и возможность их подготовки к квалификационным матчам сборной Украины в октябре будут определены медицинским штабом сине-желтых", – говорится на сайте УАФ.

Интересно, что даже в Динамо Шабанов не является игроком основного состава. В текущем сезоне он провел всего четыре игры – три в чемпионате и одну в Лиге чемпионов, в которой динамовцы пропустили пять мячей от Баварии.

Правда, за тот поединок Шабанов получил наивысшую оценку среди всех игроков Динамо от портала whoscored.com – 6.2. Во столько же оценили игру Шапаренко и Гармаша.

Шабанов в матче против Баварии. Фото: Reuters

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В октябре сборная Украины проведет решающие матчи в борьбе за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре – подопечные Петракова сыграют с Финляндией (9 октября) и Боснией и Герцеговиной (12 октября).

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба – Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).