Зачем рассказывать всем?! Малиновский взъелся на Петракова за критику

Полузащитник Атланты и сборной Украины Руслан Малиновский впервые прокомментировал свой конфликт с новым главным тренером сборной Александром Петраковым

Малиновский рассказал о конфликте с Петраковым / Фото: Reuters

С приходом Петракова Малиновский потерял место в стартовом составе сборной Украины. Появились даже слухи, что Руслан не захотел оставаться в сборной и улетел в Италию.

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Малиновский выждал паузу и сам прокомментировал свои отношения с Петраковым.

"Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Количество минут и мою позицию на поле, определяет тренерский штаб, и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

Из уважения к болельщикам и партнерам по команде, я не давал каких-либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.

Александр Петраков дает указания перед матчем с Францией / Фото: REUTERS

У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактики. В ходе последних сборов в команде, главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной.

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Руслан Малиновский в матче против Франции / Фото: Reuters

Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и конечно расстраиваюсь если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат было бы не профессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил "НЕТ, вы главный, вы решаете".

Руслан Малиновский на тренировке в сборной / Фото: Reuters

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных. По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ "Хочешь езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды", – написал Малиновский в Instagram.