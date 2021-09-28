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Минус еще одна суперзвезда: сборная Украины несет сумасшедшие потери

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
28 сентября, 12:14
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В предстоящих матчах отборочного турнира ЧМ-2022 нашей национальной команде не поможет футболист Манчестер Сити Александр Зинченко
Зинченко - вне игры
Зинченко - вне игры / Фото: Reuters

У Александра Зинченко – надрыв икроножной мышцы.

Об этом в Instagram сообщила УАФ.

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В связи с травмой самого титулованного игрока сборной Украины (Зинченко – финалист ЛЧ и 3-кратный чемпион Англии) в основной состав "сине-желтых" из резервного списка переведен 24-летний полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок, для которого это первый вызов в сборную.

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Напомним, ранее главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков вышвырнул из сборной Украины Руслана Малиновского.

Петраков обиделся на Малиновского за то, что тот покинул лагерь сборной перед товарищеским матчем с Чехией.

В свою очередь Малиновский раскритиковал Петракова за то, что тот "вынес на всеобщее обсуждение вопросы, которые решаются внутри команды".

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Итогом конфликта стало отсутствие Малиновского в списке игроков сборной на решающие поединки отбора ЧМ-2022. Напомним, 9 октября Украина играет в Хельсинки против Финляндии, а 12 октября встречается во Львове с Боснией.

Украина соперничает за второе место, дающее пропуск в плей-офф.

Турнирное положение в нашей группе:

В своем последнем матче отбора на ЧМ-2022 Украины сыграла вничью с Францией.

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