Навіщо розповідати всім?! Маліновський розсердився на Петракова за критику

З приходом Петракова Маліновський втратив місце в стартовому складі збірної України. З'явилися навіть чутки, що Руслан не захотів залишатися в збірній і полетів до Італії.
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Маліновський виждав паузу і сам прокоментував свої стосунки з Петраковим.
"Для мене велика честь бути частиною команди моєї країни, і я завжди з великим бажанням приїжджаю в збірну.
Кількість хвилин і мою позицію на полі, визначає тренерський штаб, і я як професіонал це поважаю і завжди приймаю.
З поваги до уболівальників і партнерів по команді, я не давав жодних коментарів після останнього відбіркового збору, щоб не нашкодити атмосфері в команді і не заважати новому тренеру в побудові команди.
Тим більше для мене було дивно, що на загальне обговорення були винесені питання, які, на мій погляд, вирішуються всередині команди.
У мене не може бути яких-небудь образ на тренера за його вибором складу або тактики. В ході останніх зборів в команді, головний тренер в індивідуальних бесідах з гравцями розповів половині команди, що Маліновський не підходить в його схему гри.
Природно, ця інформація дійшла і до мене. Я можу зрозуміти його позицію, але не розумію, чому це потрібно обговорювати з гравцями, але не зі мною.
Як будь-який амбітний гравець, я хочу грати якомога більше і звичайно засмучуюсь якщо цього не відбувається, але ображатися на тренера, який відповідає за результат було б непрофесійно з мого боку. Тому на питання ображений я, відповів "НІ, ви головний, ви вирішуєте".
Я досить досвідчений гравець і вмію конкурувати за своє місце. Ніяких вибачень я не просив. Мені це було не потрібно, більше того це поставило мене в незручну ситуацію. Я тільки частина команди і ніколи не ставив свої інтереси вище командних.
З приводу мого від'їзду. Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав чи можу я поїхати. На що отримав відповідь "Хочеш їдь". Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив.
Маю велику надію, що обговорення цієї теми скоро закінчиться, а всі футбольні питання будуть вирішуватися виключно всередині команди", – написав Маліновський в Instagram.