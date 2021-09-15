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Навіщо розповідати всім?! Маліновський розсердився на Петракова за критику

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 вересня, 14:07
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Півзахисник Атланти і збірної України Руслан Маліновський вперше прокоментував свій конфлікт з новим головним тренером збірної Олександра Петраковим
Маліновський розповів про конфлікт з Петраковим
Маліновський розповів про конфлікт з Петраковим / Фото: Reuters

З приходом Петракова Маліновський втратив місце в стартовому складі збірної України. З'явилися навіть чутки, що Руслан не захотів залишатися в збірній і полетів до Італії.

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Маліновський виждав паузу і сам прокоментував свої стосунки з Петраковим.

"Для мене велика честь бути частиною команди моєї країни, і я завжди з великим бажанням приїжджаю в збірну.

Кількість хвилин і мою позицію на полі, визначає тренерський штаб, і я як професіонал це поважаю і завжди приймаю.

Тренер збірної України Петраков
Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

З поваги до уболівальників і партнерів по команді, я не давав жодних коментарів після останнього відбіркового збору, щоб не нашкодити атмосфері в команді і не заважати новому тренеру в побудові команди.

Тим більше для мене було дивно, що на загальне обговорення були винесені питання, які, на мій погляд, вирішуються всередині команди.

Олександр Петраков дає вказівки перед матчем з Францією
Олександр Петраков дає вказівки перед матчем з Францією / Фото: REUTERS

У мене не може бути яких-небудь образ на тренера за його вибором складу або тактики. В ході останніх зборів в команді, головний тренер в індивідуальних бесідах з гравцями розповів половині команди, що Маліновський не підходить в його схему гри.

Природно, ця інформація дійшла і до мене. Я можу зрозуміти його позицію, але не розумію, чому це потрібно обговорювати з гравцями, але не зі мною.

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Руслан Маліновський в матчі проти Франції
Руслан Маліновський в матчі проти Франції / Фото: Reuters

Як будь-який амбітний гравець, я хочу грати якомога більше і звичайно засмучуюсь якщо цього не відбувається, але ображатися на тренера, який відповідає за результат було б непрофесійно з мого боку. Тому на питання ображений я, відповів "НІ, ви головний, ви вирішуєте".

Руслан Маліновський на тренуванні в збірній
Руслан Маліновський на тренуванні в збірній / Фото: Reuters

Я досить досвідчений гравець і вмію конкурувати за своє місце. Ніяких вибачень я не просив. Мені це було не потрібно, більше того це поставило мене в незручну ситуацію. Я тільки частина команди і ніколи не ставив свої інтереси вище командних.

З приводу мого від'їзду. Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав чи можу я поїхати. На що отримав відповідь "Хочеш їдь". Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив.

Маліновський vs Петраков
Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

Маю велику надію, що обговорення цієї теми скоро закінчиться, а всі футбольні питання будуть вирішуватися виключно всередині команди", – написав Маліновський в Instagram.

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