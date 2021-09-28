Мінус ще одна суперзірка: збірна України зазнає божевільних втрат

У майбутніх матчах відбіркового турніру ЧС-2022 нашій національній команді не допоможе футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко

Зінченко - поза грою / Фото: Reuters

У Олександра Зінченка – надрив литкового м'яза.

Про це в Instagram повідомила УАФ.

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У зв'язку з травмою найтитулованішого гравця збірної України (Зінченко – фіналіст ЛЧ і 3-разовий чемпіон Англії) до основного складу "синьо-жовтих" з резервного списку перевели 24-річного півзахисника Дніпра-1 Олександра Пихальонка, для якого це перший виклик до збірної.

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Нагадаємо, раніше головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков викинув зі збірної України Руслана Маліновського.

Петраков образився на Маліновського за те, що той покинув табір збірної перед товариським матчем з Чехією.

Своєю чергою, Маліновський розкритикував Петракова за те, що той "виніс на загальне обговорення питання, які вирішуються всередині команди".

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Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022. Нагадаємо, 9 жовтня Україна грає в Гельсінкі проти Фінляндії, а 12 жовтня зустрічається у Львові з Боснією.

Україна змагається за друге місце, що дає перепустку до плей-оф.

Турнірне становище в нашій групі:

У своєму останньому матчі відбору на ЧС-2022 Україна зіграла внічию з Францією.