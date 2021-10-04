"Який покидьок Петраков – він повинен на коліна стати": через це не спить вся країна

Наставник збірної України Олександр Петраков після конфлікту з Русланом Малиновським вважає, що в нашій країні не можна говорити правду

Маліновський розповів про конфлікт з Петраковим / Фото: Reuters

Збірна України розпочала підготовку до матчів кваліфікації ЧС-2022. У цьому місяці наша команда зіграє проти Фінляндії (09.10) та Боснії (12.10).

Сьогодні футболісти зібралися для підготовки до відбіркових поєдинків. А головний тренер Олександр Петраков ще раз розповів про не виклик півзахисника Аталанти Руслана Малиновського.

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"Малиновський? Я думав це перше питання буде. Вся країна не може спати. Уже скільки часу тільки про Малиновського говорять. Який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, вибачитися, стати на коліна. Я ще раз кажу. Я вже все сказав щодо Малиновського. Я вже сказав всю правду, але вона нікому в нашій країні не потрібна. Мене навчили і сказали, що в нашій країні говорити правду не можна. Більше я нічого говорити не буду", – цитує Петракова сайт football.ua.

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Нагадаємо, Малиновський втратив залізне місце в основі збірної України ще при попередньому тренері, Андрію Шевченку, ставши одним з головних розчарувань нашої команди на Євро-2020.

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При цьому колишній наставник Руслана по Зорі Юрій Вернидуб радить Малиновському опуститися на грішну землю і гризти землю.