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Петраков вышвырнул Малиновского! Тренер назвал футболистов, которым доверяет

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
17 сентября, 19:00
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Стал известен состав национальной команды, который будет готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии
Малиновский рассказал о конфликте с Петраковым
Малиновский рассказал о конфликте с Петраковым / Фото: Reuters

Конфликт и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова и полузащитника Аталанты Руслана Малиновского зашел слишком далеко. Футболист взъелся на Петракова. А тренер не вызвал Руслана на отборочные матчи в октябре.

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Сегодня Петраков назвал футболистов, которые примут участие в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022.

Вратари:

  • Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники:

  • Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).
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Полузащитники:

  • Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие:

  • Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбык (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список:

  • Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря), Владислав Калитвинцев (Десна), Александр Пихаленок (Днепр-1).
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Напомним, что 9 октября Украина играет в Хельсинки против Финляндии, а 12 октября встречается во Львове с Боснией.

Турнирное положение в нашей группе:

В своем последнем матче отбора на ЧМ-2022 Украины сыграла вничью с Францией.

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Десна
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13
5
Днепр-1
7
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6
Ворскла
7
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12
7
Заря
7
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11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
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Ингулец
7
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